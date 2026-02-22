Messi se marcha furioso al vestuario tras la derrota del Inter Miami; Suárez interviene

El argentino Lionel Messi y su equipo, el Inter Miami, enfrentaron una dura realidad en el inicio de la temporada de la Major League Soccer, sufriendo una aplastante derrota de 3-0 ante Los Angeles FC en un encuentro que reunió a 75,000 fanáticos en el Memorial Coliseum.

El partido, cargado de expectativas, se centró en el enfrentamiento entre Messi y el surcoreano Son Heung-min. Sin embargo, la eficacia de Los Angeles FC rápidamente superó cualquier expectativa inicial.

El impacto de Messi en el partido

A pesar de haber recuperado a Messi de una lesión en el isquiotibial izquierdo, el Inter Miami no pudo concretar sus oportunidades. El argentino fue titular, acompañado por Rodrigo De Paul, mientras el equipo experimentaba una reconfiguración tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Un primer tiempo complicado

Los primeros minutos fueron dominados por el Inter, pero sin acciones concretas. A los 38 minutos, una pérdida de De Paul permitió que Nathan Ordaz anotara el primer gol del partido, aprovechando una asistencia de Son. Messi intentó remediar la situación poco antes del descanso con un tiro desde el borde del área, pero el arquero Hugo Lloris lo detuvo con eficacia.

Cambios que no dieron resultados

En la segunda mitad, el entrenador Javier Mascherano hizo ajustes, incluyendo el ingreso de Facundo Mura. Sin embargo, las oportunidades continuaron eludiendo al equipo. A los 73 minutos, Denis Bouanga extendió la ventaja de Los Angeles al anotar el segundo gol tras un brillante autopase.

Los últimos minutos de la debacle

A minutos del final, Bouanga asistió a Nathan Ordaz para sellar el partido con un tercer gol, provocando el delirio en las gradas del Coliseum. Entre los murmullos de la afición, Messi fue visto enfadado al entrar al vestuario, mientras Suárez trataba de calmarlo.

Otras novedades de la jornada inaugural

En otros encuentros, Atlanta United cayó 2-0 frente a FC Cincinnati, mientras que Vancouver Whitecaps logró una victoria por 1-0 contra Real Salt Lake. En un partido que no contó con la participación del colombiano James Rodríguez, Minnesota United empató 2-2 con Austin.

Con información de AFP.