Google combate el fraude: eliminó 1,75 millones de apps de Play Store con IA

En un decidido esfuerzo por proteger a sus usuarios, Google ha bloqueado más de 1,75 millones de aplicaciones peligrosas que intentaban infiltrarse en la tienda oficial de Android este 2025.

Un Uso Innovador de la Inteligencia Artificial

El gigante tecnológico detalló en su informe anual de seguridad que la implementación de sus sistemas de inteligencia artificial ha sido fundamental para mantener la integridad de la Play Store. Esta tecnología fue esencial para detectar y eliminar aplicaciones nocivas antes de que llegaran a los dispositivos de los usuarios.

Medidas Drásticas para Mantener la Confianza

Aparte de las aplicaciones, Google también informó sobre la eliminación de más de 80,000 cuentas de desarrolladores que no cumplían con las políticas establecidas, reforzando así su compromiso con la seguridad del ecosistema.

Un Escudo Contra las Amenazas Digitales

El informe destaca que la inteligencia artificial ha permitido identificar patrones de fraude, malware y otros intentos de invasión de privacidad. Según Google, ante el creciente uso de tecnología avanzada por parte de cibercriminales, estos sistemas de defensa en tiempo real se han vuelto imprescindibles.

Las herramientas de IA de Google contribuyeron a eliminar casi 2 millones de cuentas maliciosas de la Play Store.

Un Compromiso Multidimensional

La seguridad en Android no se basa solo en la inteligencia artificial. Google enfatiza tres pilares clave:

Revisión automatizada de aplicaciones

Supervisión continua de cuentas de desarrolladores

Colaboración activa con expertos en ciberseguridad

Todo ello con el objetivo de frenar las amenazas desde su origen y evitar consecuencias nocivas, como fraudes financieros o robo de datos sensibles.