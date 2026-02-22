Fallece Rodolfo Díaz, ex ministro de Trabajo de Menem y reconocido constitucionalista

Rodolfo "Chango" Díaz, exministro de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem y destacado constitucionalista, dejó un legado significativo en la historia argentina. Su fallecimiento a los 82 años conmueve a la comunidad política y académica del país.

Una Trayectoria Académica y Política Impresionante

Nacido el 30 de mayo de 1943 en Mendoza, Díaz estudió Abogacía en la Universidad de Mendoza, donde cultivó su pasión por el derecho constitucional. Más tarde obtuvo su Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la UBA, y se destacó como profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional del Cuyo, entre otros institutos. Su carrera política comenzó en el sindicalismo, donde fue forjando su camino en el peronismo mendocino con destacada participación en debates partidarios.

Un Ministro en Tiempos de Cambio

Su ascenso al ministerio tuvo lugar durante la gestión de Carlos Menem, asumiendo el cargo de secretario y luego de ministro de Trabajo entre 1991 y 1992. Este periodo fue testigo de importantes reformas económicas y laborales que transformaron el panorama nacional, y muchos dirigentes provinciales, como él, comenzaron a obtener reconocimiento en la esfera política. Así, figuras como José Luis Manzano, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá se sumaron a la escena política, fortaleciendo su influencia.

Conflictos y Reconocimientos

Díaz dejó su cargo en 1992, tras tensiones con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sin embargo, su carrera no terminó ahí. De hecho, pasó a ser un relevante constitucionalista durante la Convención de 1994, que trabajó en la reforma de la Constitución Nacional. Después, se desempeñó como Procurador del Tesoro de la Nación desde 1995 hasta 1997.

Legado en la Academia y el Sector Energético

En el siglo XXI, Díaz fue reconocido como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, donde ocupaba la vicepresidencia hasta su fallecimiento. También tuvo un rol importante en la gestión de Pan American Energy, una de las empresas líderes en el sector energético argentino.

Reflexiones Últimas

Su última participación pública se realizó el 4 de noviembre del año pasado, a través de una nota de opinión en Clarín, donde reflexionó sobre los resultados de las elecciones recientes. En su análisis, Díaz abordó la complejidad del votante argentino, desafiando las ideologías dominantes con una visión profunda y respetuosa. Su pensamiento sigue resonando en el debate político, cual legado de un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio y el compromiso con el país.