Verónica enfrenta crisis: deudas y 700 empleados en apuros

La histórica empresa láctea argentina enfrenta un colapso que pone en jaque a sus 700 empleados, quienes se encuentran sumidos en un panorama de deudas y plantas paralizadas.

La emblemática Lácteos Verónica atraviesa una de las crisis más severas de su historia, repleta de deudas con sus trabajadores, bancos y proveedores. Los empleados, agobiados por la incertidumbre y la falta de pago, han optado por movilizarse en busca de respuestas. En un reciente testimonio, un operario expresó: «Nos hicieron un depósito de $20,000, lo cual es una burla. Necesitamos respuestas serias, todos tenemos familias».

Las manifestaciones tienen lugar en Lehmann, provincia de Santa Fe, donde trabajadores, familiares y vecinos se congregaron para reclamar soluciones. La crisis no solo afecta a la planta de Lehmann, sino que también paraliza las operaciones de las otras dos ubicaciones de la empresa en Suardi y Clason.

A medida que se acumulan los salarios impagos, la producción se tambalea por la falta de insumos y materia prima. Un portavoz de la empresa afirmó: «Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Nuestros productos son de excelente calidad, pero ya no se ven en las góndolas».

Un Futuro Comprometido: La Voz de los Empleados

Los trabajadores de Lácteos Verónica han denunciado el impago de salarios correspondientes a diciembre y enero, así como el cobro fraccionado que recibieron, lo que ha llevado a muchos a ver cómo su estabilidad económica se desvanece. La situación ha generado un clamor generalizado por una posible venta de la empresa, que los empleados consideran como la única salida viable para preservar los puestos de trabajo.

El gremio ATILRA ha explorado el interés de potenciales compradores, aunque hasta ahora no se ha concretado ninguna negociación.

Orígenes de la Crisis: Un Análisis Profundo

En julio de 2024, Lácteos Verónica presentó una propuesta de reestructuración a la Secretaría de Trabajo de la Nación debido a su drástico recorte en la producción, que pasó de procesar 800,000 litros diarios a apenas 300,000. Según la empresa, la actual crisis responde a cinco factores críticos:

Factores Clave en la Crisis

– Disminución de la producción láctea a nivel nacional.

– Caída en el consumo interno.

– Incremento de costos operativos.

– Poca competitividad en la cadena de valor.

– Alta concentración del mercado.

La realidad en Lácteos Verónica pone en evidencia la fragilidad del sector lácteo en Argentina y la urgencia por encontrar soluciones que salvaguarden los ingresos de cientos de familias afectadas.