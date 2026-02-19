Meta patenta una IA capaz de recrear usuarios fallecidos

En un giro inesperado, Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram, ha presentado una patente que permitiría replicar la actividad de usuarios fallecidos en sus plataformas, aunque asegura que no tiene planes de lanzarla en el corto plazo.

El debate ha estallado en redes sociales, donde la noticia sobre este innovador control de la presencia digital ha generado inquietud. La patente, solicitada en 2023 y aprobada recientemente, se titula «Simulación de un usuario de un sistema de redes sociales utilizando un modelo de lenguaje», y plantea un sistema basado en inteligencia artificial capaz de imitar el comportamiento de los usuarios, incluso tras su partida.

¿Cuál es el mecanismo detrás de esta IA?

Según lo estipulado en la patente, el sistema se activa de la siguiente manera:

Analiza datos previos de la actividad del usuario: publicaciones, comentarios, reacciones y otros tipos de interacciones. Con esta información, se entrena un modelo de inteligencia artificial que aprende cómo el usuario se comportaba en línea.

El sistema podría: responder a las publicaciones de amigos, dar «likes» o generar nuevo contenido de forma autónoma. Todo esto, supuestamente, con la intención de minimizar el impacto emocional que sienten los amigos y seguidores al ver desaparecer a un contacto querido de la plataforma.

¿Hay planes concretos para implementar esta tecnología?

A pesar del impacto que ha causado la noticia, Meta ha declarado que en este momento no tiene intención de desarrollar ni lanzar la tecnología descrita en la patente. Un representante de la compañía ha aclarado que muchas de estas patentes se registran con el fin de explorar futuros proyectos o proteger ideas, y no necesariamente se traducen en productos tangibles.

Actualmente, Meta ya cuenta con opciones para gestionar las cuentas de usuarios fallecidos, como los perfiles conmemorativos de Facebook e Instagram, que preservan los recuerdos sin generar contenido nuevo.