Victoria Villarruel asiste a misa de Cuaresma en su primer día como presidenta tras el viaje de Javier Milei

Tras la salida de Javier Milei rumbo a Estados Unidos, Victoria Villarruel se posiciona al frente del gobierno argentino en un día de paro por la reforma laboral. Su primera actividad fue asistir a una ceremonia religiosa, donde escuchó atentamente un mensaje crítico hacia el oficialismo.

Un nuevo capítulo en el Ejecutivo argentino

Victoria Villarruel, quien ahora lleva las riendas del Poder Ejecutivo, asumió su rol en un contexto turbulento. Mientras se lleva a cabo un paro en protesta por la reforma laboral impulsada por el gobierno, Villarruel hizo una aparición notable en la Catedral Metropolitana, donde asistió a la celebración del Miércoles de Cenizas.

Un mensaje reflexivo en un contexto tenso

En esta celebración, la vicepresidenta escuchó las palabras de monseñor Jorge García Cuerva, un arzobispo conocido por sus críticas hacia las políticas actuales del gobierno. Villarruel compartió fragmentos de esta experiencia a través de sus redes sociales, destacando la importancia del sacrificio y la oración en este día especial.

Paro y protestas en el horizonte

Este día de paro coincide con el cierre de la empresa de neumáticos Fate, que anunció el despido de más de 900 empleados, lo que intensificó la tensión social. Las repercusiones de esta decisión se sienten fuertemente en la agenda política, especialmente con el proyecto de «Modernización Laboral» que busca ser aprobado por el Senado.

Un silencio inesperado

A pesar de la gravedad de la situación, Villarruel optó por no comentar nada sobre el cierre de la empresa ni sobre las protestas que han surgido a raíz de la reforma laboral. Este comportamiento es notable considerando su actividad en redes sociales en días anteriores, donde incluso compartió un resumen de su visita a La Rioja.

El regreso de Milei

Mientras tanto, Javier Milei, quien realiza su decimocuarto viaje a Estados Unidos, busca avanzar en las negociaciones relacionadas con la reforma laboral. Su encuentro con Donald Trump y la participación en la primera reunión del Consejo de la Paz son parte de su agenda. Se espera que regrese el viernes por la mañana con posibles avances en la legislación laboral.