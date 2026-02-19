Córdoba: Aumentan los alquileres en enero mientras caen las ventas de propiedades

La oferta de inmuebles en alquiler en Córdoba ha experimentado un notable crecimiento, superando cifras que no se veían desde la implementación de la anterior legislación, marcando un cambio significativo en el panorama inmobiliario.

Según datos del Centro de Estadísticas Inmobiliarias del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, la cantidad de propiedades habitacionales en alquiler ha aumentado un 85,9% en comparación con el promedio entre septiembre y diciembre de 2023. Este incremento es un indicativo de que el mercado está dejando atrás un período de alta escasez.

Nueva Dinámica: La Vacancia Comienza a Aumentar

El crecimiento en la oferta de alquileres se traduce en una baja notable en la vacancia. Actualmente, los inmuebles habitacionales tienen una tasa de vacancia del 0,3%, mientras que en el sector comercial, la cifra alcanza el 2,2%. Aunque se trata de una situación emergente, es un indicativo positivo tras años de alta demanda y poca disponibilidad.

Alta Tasa de Pago y Mensajes de Estabilidad

La capacidad de los inquilinos para cumplir con sus obligaciones se mantiene robusta. En el sector habitacional, el 96,1% de los alquileres se pagó en su totalidad, mientras que en el sector comercial, el 94% cumplió con el pago completo. Este rendimiento es alentador, ya que refleja una caída en los impagos, lo que genera confianza en el mercado.

A pesar de este contexto positivo, los nuevos contratos siguen reflejando incrementos: casas +24,1%, departamentos +18% y locales comerciales +25,2%, aunque con una desaceleración en comparación a meses anteriores.

Desaceleración en la Compra-Venta

Por otro lado, el segmento de compra-venta de propiedades continúa enfrentando desafíos. Las transacciones han caído un 25,3% interanual en este segmento, y los alquileres también han disminuido en un 27,2% interanual. Sin embargo, este contexto debe analizarse teniendo en cuenta que el año comenzó con un notable aumento de actividad, impulsado por decisiones postergadas.

Estructura del Mercado Actual

En diciembre de 2025, los departamentos representaron el 46,7% de las operaciones de compra-venta, seguidos por lotes con 31,1% y casas con 13,3%. En el ámbito de alquileres, los departamentos dominaron con el 62,4%, seguidos por casas (20,2%) y propiedades comerciales (9,2%).

Un Futuro de Equilibrio

El informe revela dos tendencias opuestas en el mercado: mientras que el segmento de alquileres se fortalece con un aumento en la oferta y una estabilización en el cumplimiento, el sector de compra-venta se mantiene débil y aún lejano a su recuperación. En conjunto, estos datos sugieren que el mercado inmobiliario cordobés atraviesa una fase de renovación, alejándose de la escasez y dirigéndose hacia un equilibrio más sostenido entre oferta y demanda.