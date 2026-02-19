Paro General en Córdoba: Impacto en el Transporte y Gremios que Se Sumaron

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado un paro general de 24 horas, programado para este jueves 19 de febrero, en protesta por la reforma laboral en discusión en la Cámara de Diputados.

La medida, decidida por el Consejo Directivo de la CGT, busca manifestar el rechazo de los sindicatos al proyecto gubernamental. Se espera que la huelga afecte notablemente la actividad en diversas áreas, dada la participación de gremios clave a nivel nacional.

Impacto en el Transporte Público

El transporte público será uno de los sectores más afectados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha confirmado que no habrá servicio de colectivos en ninguna jurisdicción, garantizando un cese total de la movilidad pública en la jornada de protesta.

Asimismo, los gremios ferroviarios y los maquinistas de trenes de La Fraternidad también se adherirán a la protesta, lo que llevará a la suspensión del servicio ferroviario. Los vuelos comerciales se verán afectados por la participación de pilotos y personal aeronavegante.

Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) indicó que camioneros, taxistas, empleados del subte y del sector marítimo también se unirán a la medida.

Afectaciones en Educación y Servicios Públicos

En el ámbito educativo, se anticipa la suspensión de clases en múltiples jurisdicciones, dado el apoyo de docentes y personal administrativo a la huelga. Igualmente, los bancos, tanto públicos como privados, no atenderán al público durante el día de protesta.

El sector público también se verá impactado, con limitaciones en la atención en centros de salud, que solo ofrecerán guardias mínimas obligatorias.

Los gremios industriales, como los de metalúrgicos, mecánicos, construcción y alimentación, han decidido sumarse a la huelga, mientras que el comercio experimentará un impacto variable, dependiendo de la provincia y la apertura de los locales.