Ministro británico califica de ‘totalmente injustificable’ condena a pareja en Irán

El caso de una pareja británica condenada a una década tras las rejas en Irán ha generado un clamor internacional. Las autoridades británicas consideran la sentencia "totalmente injustificable" y están intensificando esfuerzos para asegurar su liberación.

El matrimonio formado por Lindsay y Craig Foreman fue arrestado en enero de 2025 mientras realizaban un viaje en motocicleta alrededor del mundo y enfrenta acusaciones de espionaje. Originarios de East Sussex, ambos se encuentran retenidos en la polémica prisión de Evin, en Teherán, y han negado rotundamente las acusaciones en su contra.

Reacciones Oficiales

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó la sentencia como “completamente atroz”. “Estamos comprometidos a seguir este caso de manera incansable con el gobierno iraní hasta que Craig y Lindsay sean devueltos sanos y salvos al Reino Unido,” afirmó Cooper. Agregó que la prioridad actual es garantizar el bienestar de la pareja y brindar el apoyo consular necesario a ellas y sus familias.

Declaraciones de los Afectados

Antes de la sentencia, Lindsay Foreman expresó, en una entrevista con la BBC: “Llegué al país como parte de una iniciativa global centrada en lo positivo. Mi deseo de conectar con los demás es incluso más fuerte ahora.”

Por su parte, su hijo, Joe Bennett, manifestó a ITV News su profunda preocupación por la situación de sus padres y la “falta de transparencia” en el juicio realizado. “Mis padres han sido condenados a 10 años tras un juicio de solo tres horas, donde no se les permitió presentar defensa alguna,” declaró Bennett, añadiendo que no se ha visto evidencia que respalde las acusaciones de espionaje.

Petición de Justicia

Bennett se unió a otros activistas, como Anoosheh Ashoori y Richard Ratcliffe, quienes han luchado públicamente por la liberación de ciudadanos británicos en Irán. Ante la situación actual, expresó su esperanza de que el gobierno británico actúe con firmeza para asegurar la liberación de sus padres.

Encuentros Raros pero Valiosos

Craig Foreman, quien rara vez ha podido ver a su esposa, comentó que esos breves encuentros son su principal fuente de fortaleza. “Sé que su prisión está a solo 70 metros de distancia y la veo una vez al mes. Para nosotros, esos encuentros son lo único que nos mantiene vivos. Amo a mi mujer, ella es el amor de mi vida,” sostuvo con emoción.

En los próximos días, la pareja enfrentará otro juicio en Teherán que podría determinar su futuro. La atención internacional sigue centrada en este caso que ha desatado críticas hacia el sistema judicial iraní.