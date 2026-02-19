Paro en Transporte: Trenes, Colectivos, Subtes y Vuelos Afectados

Este jueves, Argentina se enfrentará a un paro general que afectará gravemente el transporte y varios servicios, en respuesta a la controvertida reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

El Origen del Paro

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) ha convocado a esta huelga como forma de protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno. La medida, que se extenderá por 24 horas, cuenta con el apoyo de diversos gremios, lo que promete una significativa interrupción en el funcionamiento de trenes, colectivos, subtes y más.

Detalles del Paro y la Respuesta de los Gremios

Diversos líderes sindicales han discutido la opción de realizar una movilización frente al Congreso de la Nación, aunque esta idea no prosperó. En su lugar, la CGT ha decidido concentrarse en la paralización de actividades, garantizando la adhesión total del sector del transporte.

La decisión de llevar a cabo el paro se tomó tras un encuentro de la CGT, que incluyó un llamado a los diputados para que actúen con responsabilidad política y consideren los intereses de los trabajadores.

Adhesiones y Efecto en el Transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha ratificado su participación en el paro, lo que garantizará la interrupción de los servicios de colectivos tanto urbanos como de larga distancia. Esto sigue una tendencia en la que la UTA ha mantenido cierta independencia de la CGT, priorizando acuerdos con gobiernos en lugar de movilizaciones previas.

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también confirmará su adhesión a la huelga, realizando una movilización frente al Palacio Legislativo.

Impacto en los Servicios Públicos

El paro afectará no solo el transporte, sino también otros servicios esenciales. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció que no habrá servicio de subtes durante la jornada. Asimismo, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad asegurarán la suspensión de trenes metropolitanos y regionales, abarcando líneas clave como Roca, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur.

Cómo Afectará a la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Gobierno de la Ciudad, se informa que no habrá recolección de residuos y que la atención en sucursales bancarias se verá afectada, limitándose a servicios digitales. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) ha manifestado su intención de mantener operativas sus tiendas, aunque el ausentismo podría complicar la situación.

Reacciones del Gobierno y de los Gremios

El oficialismo anunció un recorte salarial para aquellos empleados que decidan participar del paro, mientras que las centrales obreras han mantenido una postura firme en su rechazo a la reforma, argumentando que representa un retroceso en los derechos laborales.

Expectativas para el Futuro

La movilización del jueves no solo servirá como un llamado a la acción de los trabajadores, sino que también es una alerta sobre el estado actual del diálogo social y las relaciones laborales en el país. La CGT espera que esta huelga impulse una reflexión entre los representantes políticos sobre la importancia de los derechos laborales en la Argentina moderna.