Qwen 3.5: La nueva IA de Alibaba que revolucionará el mercado

Alibaba Revoluciona el Mundo de la Inteligencia Artificial con el Lanzamiento de Qwen 3.5

La gigante china Alibaba ha presentado su nuevo modelo de inteligencia artificial, Qwen 3.5, prometiendo un avance significativo en rendimiento y costo en comparación con sus competidores globales.

El 16 de febrero de 2026, Alibaba hizo oficial el lanzamiento de Qwen 3.5, un innovador sistema de inteligencia artificial que marca un nuevo hito en la carrera por el liderazgo tecnológico a nivel mundial. Este modelo se destaca por su capacidad para ejecutar tareas complejas de manera autónoma, buscando posicionarse frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.

Qwen 3.5: Un Modelo de IA Impresionante

Qwen 3.5 se alimenta de una arquitectura denominada Mixture-of-Experts que incluye asombrosos 397.000 millones de parámetros, situándose entre los modelos más avanzados jamás creados por una firma china. Según los datos proporcionados por Alibaba, esta versión ofrece mejoras sustanciales, superando a otros en varios indicadores clave.

Compitiendo en un Mercado Saturado

Con el lanzamiento de Qwen, Alibaba prepara un sólido competidor para los modelos predominantes en el mercado, donde Doubao, de ByteDance, y DeepSeek son solo algunos de los actores destacados. En 2025, DeepSeek ya había logrado establecerse como la primera empresa china de IA con un impacto global significativo.

Una Respuesta a las Demandas del Mercado

Este nuevo avance refleja la necesidad de Alibaba de fortalecer su presencia en el ámbito tecnológico, ante un mercado que exige soluciones más eficientes y accesibles. El modelo Qwen 3.5 está diseñado como un «agente» capaz de tomar decisiones y ejecutar procesos de forma independiente, abriendo un abanico de posibilidades en diferentes sectores como el comercio electrónico, la logística y la atención al cliente.

Ventajas Competitivas y Crecimiento en el Mercado

Una de las características más destacadas de Qwen 3.5 es su promesa de ser 60% más económico en su operación que su predecesor, lo que refuerza la ventaja de Alibaba Cloud en el competitivo ecosistema de la tecnología en la nube. Este anuncio llega en un momento crucial, marcado por un aumento significativo en el valor de las acciones de Alibaba, que ha experimentado un repunte cercano al 28% en los últimos seis meses, superando el rendimiento promedio de su sector.

Un Futuro Prometedor para Alibaba