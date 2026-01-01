Meta y Sony Reducen Precios de Visores para Impulsar la Realidad Virtual

Las principales compañías de realidad virtual reducen sus precios, facilitando el acceso a esta innovadora tecnología para un público más amplio.

Meta y Sony, líderes en el ámbito de la realidad virtual, han decidido reducir los precios de sus visores, acercando la tecnología a más usuarios. Esta medida, que aplica a modelos recientes como Meta Quest 3 y PlayStation VR2, ofrece descuentos de alrededor de 100 dólares, buscando expandir su base de usuarios y fortalecer un mercado que empieza a madurar.

Específicamente, Meta ha implementado un recorte permanente en el precio de la Quest 3, especialmente en la versión de 512 GB, y ha decidido dejar de producir modelos anteriores como la Quest 2 y la Quest Pro. Esta estrategia tiene como objetivo simplificar la selección de los usuarios y posicionar el visor como una opción más accesible en el segmento de realidad mixta, históricamente dominado por productos costosos.

Por su parte, Sony ha ajustado el precio del PlayStation VR2, que ahora cuesta 399,99 dólares, en lugar de los 549,99 dólares iniciales. Este ajuste también aplica a paquetes que incluyen juegos como Horizon Call of the Mountain, y tiene como finalidad mejorar las ventas y competir de manera más efectiva con Meta.

¿Un Futuro Prometedor para la Realidad Virtual?

La reducción de precios no solo es un movimiento comercial, sino que también representa un cambio en cómo la industria ve la realidad virtual. Anteriormente considerada como una tecnología costosa y poco accesible, ahora se abre a un espectro más amplio de consumidores con hardware más asequible y una variedad de experiencias aumentado.

Los analistas destacan que este cambio puede ser el catalizador necesario para que la realidad virtual logre un lugar destacado en el entretenimiento cotidiano. La combinación de visores más accesibles y un catálogo de juegos más inmersivos promete iniciar un nuevo ciclo de adopción que podría revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología.