Preso por encerrar a su ex y su hijo en un incendio fatal: condena leve

Condenado a 6 años y medio por el trágico incendio que cobró la vida de Macarena Sorrentino y su hijo

El Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Matanza dictó sentencia en un caso de violencia de género que culminó en una tragedia familiar.

Pedro Ernesto Fernández recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en la muerte de su ex pareja, Macarena Sorrentino, y su hijo, León Fernández Sorrentino, de siete años. El fallo se dictó en un juicio abreviado, evitando un proceso más extenso tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Un caso sombrío de violencia de género

El juez Matías Deane dictó la sentencia después de que se probara que Fernández había mantenido a las víctimas encerradas en su hogar en Gregorio de Laferrere. La tragedia se desató el 30 de mayo de 2024, cuando un incendio en el domicilio dejó a ambos sin vida por intoxicación con monóxido de carbono.

Causas del incendio y negligencia aplastante

La investigación reveló que el condenado había utilizado candados para imposibilitar la salida de Sorrentino y su hijo. La causa del incendio no pudo determinarse, sin embargo, el tribunal destacó que la privación ilegal de libertad generó un riesgo fatal que se concretó en la emergencia del incendio.

Contexto de abusos previos

A lo largo del juicio, se evidenció un patrón de violencia física, psicológica y económica que sufría Macarena. Familiares contaron que vivía en una situación de vulnerabilidad, sin recursos básicos para sobrevivir, a pesar de ser propietaria de un negocio. Zulaica Sorrentino, hermana de la víctima, reveló que Macarena no tenía dinero, incluso en su condición de propietaria. Los testimonios y la documentación recolectada mostraron un historial de denuncias por violencia de género que habían sido ignoradas antes de la tragedia.

Desesperada búsqueda y hallazgo de los cuerpos

Al no recibir noticias de Macarena y León durante varios días, la familia sospechó que algo andaba mal. Un mensaje de Fernández planteó más dudas y, tras intentar acceder a la vivienda sin éxito, se involucró a la policía. Fue solo gracias a la intervención de las autoridades que pudieron entrar y encontraron los cuerpos en un estado devastado.

Consecuencias legales y reacciones familiares

A pesar de la condena, la familia de las víctimas expresó su descontento con el proceso y la magnitud de la pena. Consideran que no refleja el sufrimiento ni el contexto de violencia que rodeó las muertes. La ley permite apelar el fallo final, pero no impide que se lleve a cabo un juicio abreviado.

La imprudencia y la condena del acusado

El juez enfatizó que, aunque no hubo evidencias de un incendio intencional, la imprudencia de Fernández al encerrar a las víctimas fue crítica y contribuyó a la fatalidad del incidente. El tribunal delineó que si Macarena y León hubieran tenido la oportunidad de escapar, podrían haber sobrevivido.

La pena de Fernández se cumplirá hasta el 29 de noviembre de 2030, descontando el tiempo de prisión preventiva desde su detención el mismo día de la tragedia. Este caso resalta la importancia de abordar la violencia de género con urgencia, pues sus consecuencias pueden ser devastadoras e irreversibles.