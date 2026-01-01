Israel anuncia la aplicación de la prohibición a 37 ONG en Gaza

La controversia aumenta tras el anuncio de Israel sobre el cese de actividades de varias organizaciones no gubernamentales en Gaza. La comunidad internacional observa con preocupación las consecuencias que esta medida podría acarrear para la ya crítica situación humanitaria en la región.

Un Anuncio Preocupante para Gaza

Israel declaró que 37 ONG internacionales que operan en Gaza no cumplieron con las «normas de seguridad y transparencia», lo que resultará en una prohibición efectiva de sus operaciones a partir del 1 de marzo. La decisión, comunicada el jueves por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, se fundamenta en la falta de información detallada sobre el personal palestino que emplean estas organizaciones.

Impacto en la Ayuda Humanitaria

El anuncio de Israel ha generado alarmas en la comunidad internacional. La ONU advierte que esta prohibición podría agravar la crisis humanitaria en un territorio ya devastado por conflictos. Según el comunicado oficial, las organizaciones ahora tienen un plazo para cesar sus funciones antes de la fecha límite impuesta.

Críticas y Reacciones Internacionales

Numerosas ONG, incluyendo Médicos Sin Fronteras y Oxfam, han denunciado que las exigencias establecidas por Israel contravienen el derecho humanitario internacional y ponen en riesgo su autonomía. El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, recalcó que el objetivo de estas nuevas regulaciones es prevenir la operación de entidades que, según Israel, apoyan actividades terroristas.

Acusaciones y Defensa de las ONG

A pesar de las acusaciones de Israel, como que MSF emplea a personas vinculadas a grupos militantes, la organización ha respondido afirmando que el pedido de divulgar información sobre su personal podría violar las leyes internacionales. MSF aseguró que «jamás contrataría a personas implicadas en actividades militares».

Alerta por la Autonomía de la Asistencia Humanitaria

Dieciocho ONG con sede en Israel se manifestaron en contra de esta prohibición, señalando que el nuevo marco de registro atenta contra los principios fundamentales de independencia y neutralidad que rigen el trabajo humanitario. Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de refugiados palestinos de la ONU, advirtió que esta acción establece un «precedente peligroso» que podría debilitar el enfoque humanitario en todo el mundo.