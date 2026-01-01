El padre del joven que se fue a Rusia a estudiar y acabó en la guerra contra Ucrania: su conmovedora historia

Un joven de Ushuaia atraviesa una angustiante experiencia después de que su ansiado viaje de estudios a Rusia se tornara en una verdadera pesadilla. Gianni Dante Bettiga, de 23 años, se encontraba emocionado por aprender y conocer una nueva cultura, pero su vida dio un giro inesperado.

Un Sueño que se Torna Pesadilla

Gianni emprendió su viaje a Rusia en febrero, ansioso por asistir a la Universidad de Ekaterimburgo, situada a 1.600 kilómetros de Moscú. Con una visa de estudiante válida hasta noviembre, su aventura parecía prometedora.

Una Decisión Cuestionable

Cercano a la fecha de vencimiento de su visa, Gianni buscaba opciones para extender su estancia. La propuesta de unos compañeros sudamericanos de enlistarse en una firma militar privada, que prometía un salario y una visa, lo atrapó. Aunque inicialmente mostró reticencias, accedió con la firme condición de no involucrarse en combate.

El Pacto de la Inadvertencia

Desafortunadamente, la firma del contrato, escrita en cirílico, derivó en un malentendido que lo ató a un servicio de tres años. Así, su vida académica se desvaneció y fue destinado a un entrenamiento militar en las cercanías de Moscú, seguido por una inquietante asignación en Donetsk, donde las tensiones bélicas son palpables.

Un Clamo de Ayuda desde el Frontera

Desde que perdió contacto el 27 de octubre, su padre, Juan Bettiga, no ha cesado de buscar respuestas. Con voz firme, expone: “Lo último que supe fue su mensaje desesperado: ‘Estoy en el frente de batalla. Quiero volver a Argentina.’” Ese grito de angustia evoca la feroz realidad que enfrenta su hijo.

La Larga Búsqueda de Respuestas

Juan, pese a la adversidad, decidió actuar, indagando por su cuenta y tocando puertas. Se enteró de que la unidad en la que estaba Gianni se había reportado como desaparecida desde el 2 de noviembre. “Estoy convencido de que está vivo, posiblemente como prisionero, lo que es la mejor opción en este contexto”, afirma con determinación.

Moviendo Cielo y Tierra

La búsqueda por la verdad ha llevado a Juan a establecer contactos con diferentes organizaciones, desde una figura del Vaticano hasta la Cruz Roja, intentando darle visibilidad al caso de su hijo. “Nadie ha hecho nada”, lamenta, pero su tenacidad ha empezado a dar frutos.

Una Luz de Esperanza

Recientemente, Juan logró obtener contactos de soldados argentinos en Rusia, quienes lo ayudaron a localizar la unidad de su hijo. Ha estado en comunicados constantes con un comandante ruso, quien le confirmó la situación crítica de la unidad a la que pertenecía Gianni.

El Apoyo Internacional y la Cruz Roja

Juan espera que la Cruz Roja lo facilite para que se verifiquen las condiciones de los prisioneros. Su esperanza radica en que, al menos, Gianni sea un prisionero de guerra, lo que implica la posibilidad de intervención internacional.

Un Mensaje de Amor Cada Día

Cada mañana y noche, Juan le envía mensajes a su hijo, reafirmando su amor y que pronto estarán juntos. “Le mando relatos de fútbol, es mi manera de estar presente”, comparte con emoción, aferrándose a la esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras la guerra continúa, su deseo de ver a Gianni pronto se convierte en su motor diario.