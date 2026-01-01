Paro de 25 Horas del Sindicato de Trabajadores del Neumático

El sindicato de trabajadores del neumático en Argentina ha decidido llevar a cabo un paro nacional que impactará significativamente al sector. Esta medida de 25 horas responde a la necesidad urgente de reclamar una mejora salarial que pueda contrarrestar las consecuencias de la inflación.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) inició este martes 30 de diciembre un paro de 25 horas, a partir de las 13:00, en busca de una compensación salarial que evite la caída del poder adquisitivo de sus miembros tras el fracaso de las negociaciones paritarias en la Secretaría de Trabajo. Esta medida se extenderá hasta las 14:00 del miércoles 31.

El 77% de los argentinos sostiene que su salario ha perdido ante la inflación.

Contexto del Paro y Reacción del Sindicato

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, afirmó que la jornada comenzó sin incidentes y describió la protesta como un acto necesario para defender el sustento de los trabajadores. «No queríamos llegar a esto en estas fechas», declaró, refiriéndose a la situación delicada que el sindicato enfrenta.

Según las proyecciones del sindicato, la participación en el paro fue total en la empresa FATE, y se estima que los trabajadores retomarían sus actividades el viernes 2 de enero, siempre y cuando no surjan inconvenientes adicionales.

Causas del Conflicto: Fracaso en la Negociación

La situación se tornó crítica luego de que las conversaciones en la Secretaría de Trabajo no llegaran a un acuerdo. Desde el SUTNA se denunciaron demoras y falta de propuestas satisfactorias por parte de las empresas, quienes justifican su postura aludiendo a una crisis en el sector pero no presentan balances que avalen esta afirmación.

La última reunión, llevada a cabo el 26 de diciembre, concluyó sin resultados concretos, lo que llevó al sindicato a optar por el paro. Crespo subrayó que es fundamental evitar que los salarios queden rezagados respecto a la inflación, dado que se encuentran todavía negociando acuerdos atrasados desde diciembre de 2024.

Postura Empresarial: Crisis en la Industria

Las empresas involucradas han rechazado las acusaciones del sindicato, argumentando que la falta de acuerdo se debe a un desentendimiento por parte del gremio sobre la grave situación económica que atraviesa la industria del neumático. Según las patronales, la actividad se encuentra operando a un 50% de su capacidad, lo que haría difícil cualquier discusión salarial.

En respuesta a las medidas de protesta, FATE calificó las acciones del SUTNA como «intempestivas e ilegítimas», y expresó su preocupación por el impacto que estas podrían tener en la producción y la seguridad de sus instalaciones. La empresa también anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales si lo considera necesario.