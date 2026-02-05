MetaMask Expande Sus Funciones con Acciones y ETF Tokenizados

La plataforma MetaMask lanza una innovadora funcionalidad que permite a los usuarios comprar acciones y ETF tokenizados de forma directa, utilizando stablecoins y sin intermediarios. ¡Descubre cómo acceder a más de 200 activos desde tu dispositivo móvil!

MetaMask ha incorporado acciones y ETF tokenizados a su aplicación a través de una colaboración con Ondo Global Markets. Ahora, los usuarios pueden acceder a más de 200 activos estadounidenses directamente desde su app, ya sea en dispositivos móviles o en navegador web.

Entre las acciones tokenizadas disponibles se encuentran grandes nombres de la tecnología como Tesla, Apple, Microsoft, Amazon y NVIDIA, así como fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con metales y sectores estratégicos.

Es importante destacar que estos instrumentos son versiones digitales y no acciones convencionales. Emitidos por Ondo Finance, estos token ecos replican el valor de los activos subyacentes, que permanecen bajo la custodia del emisor. Aunque no otorgan derechos societarios, permiten a los usuarios monitorizar el rendimiento de los precios de estos activos.

Ondo Finance también ha aclarado que, en caso de que se generen dividendos, estos se distribuirán y reinvertirán automáticamente en la acción tokenizada correspondiente. Los usuarios podrán realizar compras de estos activos tokenizados utilizando USDC directamente en MetaMask Swaps en la red principal de Ethereum, eliminando la necesidad de intermediarios.

Un Paso Adelante en la Inversión Cripto

La inclusión de acciones y ETF tokenizados en MetaMask representa un avance significativo hacia la reducción de la dependencia de corredores centralizados, facilitando nuevas oportunidades de inversión dentro del ecosistema blockchain. Sin embargo, es interesante notar que el token ONDO ha tenido una respuesta moderada en el mercado, presentando una tendencia baja con pérdidas que superan el 30% en el último mes.

Este servicio también estará disponible en regiones fuera de EE.UU., aunque lamentablemente estará sujeto a exclusiones en unas 30 áreas debido a regulaciones específicas.

¿Qué Más Traerá el Futuro para MetaMask?

En un movimiento adicional, MetaMask ha integrado de manera nativa la red TRON y la stablecoin USDT en su billetera. Esta actualización permite a los usuarios operar directamente con TRX y USDT a través de la aplicación móvil y la extensión del navegador, sin necesidad de otras billeteras o complementos.

Según datos de TRON DAO, la red gestiona más de 21.000 millones de dólares diarios en transacciones de stablecoins, consolidándose como un jugador clave en el mercado de pagos digitales. La colaboración con ConsenSys, propietaria de MetaMask, promete simplificar y asegurar el acceso a estas transacciones para millones de usuarios, además de potenciar la interoperabilidad entre diversas cadenas.

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la capacidad de realizar intercambios entre TRON y otras redes compatibles con MetaMask. Esto permitirá a los usuarios mover sus activos de manera ágil y aprovechar al máximo las ventajas de cada ecosistema sin salir de la misma interfaz.

Adicionalmente, los usuarios de TRX en MetaMask tendrán acceso a funciones de staking directamente desde la aplicación, obteniendo Bandwidth y Energy, que reemplazan las tarifas tradicionales en transacciones dentro de la red TRON.