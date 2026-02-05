Sheinbaum cancela mañanera para conmemorar aniversario de la Constitución en Querétaro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha comunicado en sus redes que no habrá conferencia matutina el 5 de febrero debido a su presencia en Querétaro, donde se celebrará el 109 aniversario de la Constitución Política de 1917.

El 5 de febrero, México se detendrá para recordar un momento clave en su historia. La presidenta, Claudia Sheinbaum, estará en Querétaro para conmemorar la promulgación de su Constitución, marcando su presencia en un evento que no solo honra el pasado, sino que también resalta el papel de las mujeres en la política actual.

Una Celebración de Impacto en Querétaro

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro de la República, a las 11 de la mañana. Este emblemático sitio, donde se discute y se aprueba la Constitución, se convierte así en un escenario simbólico para esta importante celebración.

Un Hecho Histórica: Voces Femeninas al Frente

Por primera vez en la historia, tres mujeres al frente del gobierno federal encabezarán el acto cívico: Claudia Sheinbaum, presidenta de la República; Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado; y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. Esta edición del aniversario es considerada un hito en la representación femenina en la política mexicana.

Retorno a la Normalidad

Sheinbaum ha asegurado que las conferencias regresarán a su ritmo habitual el viernes 6 de febrero, desde Morelia, Michoacán. La presidenta reiteró la importancia de estos espacios de comunicación directa con los ciudadanos.

La Necesidad de Transformar la Constitución

La Constitución de 1917 ha sido un baluarte en la lucha por los derechos sociales en México. Sin embargo, la diputada Kenia López Rabadán aboga por su perfeccionamiento, haciendo hincapié en que el texto fundamental debe trascender y convertirse en beneficios concretos para la población.

Información en desarrollo