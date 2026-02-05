Savannah Guthrie lanza video pidiendo pruebas de que su madre desaparecida está viva

La familia Guthrie hace un ferviente llamado para la pronta localización de Nancy, de 84 años, quien permanece desaparecida desde el pasado domingo. Su salud es preocupante y sin acceso a su medicación esencial.

En un conmovedor mensaje publicado en Instagram, Savannah Guthrie, acompañada de sus hermanos Annie y Cameron, hizo un llamado desesperado para garantizar el regreso seguro de su madre, Nancy Guthrie. La anciana, que sufre problemas de salud serios, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en su vivienda cerca de Tucson, Arizona.

La Preocupante Condición de Nancy Guthrie

Los hermanos mencionaron que Nancy, quien vive en constante dolor y sin su medicación, necesita atención urgente. “Ella tiene 84 años. Su salud y corazón son frágiles. Necesita su medicina para sobrevivir y evitar el sufrimiento”, expresó Savannah en el video compartido.

Desaparición y Sorpresivas Revelaciones

La familia también se refirió a los rumores sobre una carta de rescate de presuntos secuestradores. “Como familia, estamos haciendo todo lo posible y estamos listos para hablar. Sin embargo, necesitamos confirmación de que está viva”, afirmó Savannah.

Investigación en Marcha

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, no descartó la posibilidad de un acto delictivo. Durante una rueda de prensa, mencionó que la última vez que se vio a Nancy fue alrededor de las 9:30 p.m. del sábado. Equipos de búsqueda, junto con voluntarios y patrullas fronterizas, se han unido a los esfuerzos para encontrarla.

Peticiones de la Familia

Annie, mientras tanto, describió a su madre como “nuestro faro” y pidió su regreso. “La luz ha faltado en nuestras vidas. Mamá, si estás escuchando, necesitamos que regreses a casa. Te extrañamos”, declaró emotivamente.

Apoyo de Figuras Públicas

En respuesta a la situación, el ex presidente Donald Trump anunció en su cuenta de redes sociales que se encontraba en contacto con Savannah y que estaba movilizando recursos para asegurar el regreso de Nancy. Además, se mencionó que el fiscal general, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, están involucrados en el caso.