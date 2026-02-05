Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 4 de Febrero de 2026. ¿Cuáles Lideraron?

Descubre los números que podrían cambiar tu suerte en uno de los juegos más queridos de Argentina. Aquí tienes todos los resultados de la Quiniela de hoy.

La quiniela se mantiene como el juego de azar número uno en Argentina, administrado por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, la quiniela no cuenta con un pozo fijo, sino que los premios varían según los aciertos de los participantes.

Resultados Quiniela Previa Ciudad – 4 de febrero de 2026

8915 7626 9923 2127 2209 5118 5850 4892 3568 2430 5817 0731 0398 7187 6343 1193 2955 5093 5759 6322

Resultados Quiniela Previa Provincia – 4 de febrero de 2026

0453 2087 8388 9176 6285 2415 0656 6117 5641 7785 1322 1841 2752 8167 3693 6095 4482 3706 3584 6490

Resultados Quiniela Primera Ciudad – 4 de febrero de 2026

1845 5034 6625 7624 1558 2355 0257 8494 2380 7383 5238 9829 7511 8914 1892 3881 7350 3266 0499 9482

Resultados Quiniela Primera Provincia – 4 de febrero de 2026

9769 0838 8388 6058 6285 2415 2466 2017 1655 5037 4236 1819 6050 2382 6649 6176 5565 4913 2883 2049

Resultados Quiniela Matutina Ciudad – 4 de febrero de 2026

6674 9964 0601 0795 5161 8329 4009 0612 6586 9639 2686 1292 9617 5695 3320 4413 9948 3261 0451 9412

Resultados Quiniela Matutina Provincia – 4 de febrero de 2026

8870 5396 2362 5332 7292 2478 5731 7606 9942 7987 3014 4142 0782 1105 4120 6378 3230 3707 5956 4679

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad – 4 de febrero de 2026

2169 6707 8642 5006 9706 9184 7452 4947 5719 8627 2420 0496 7735 8227 3868 3299 1678 5428 1639 9447

Resultados Quiniela Vespertina Provincia – 4 de febrero de 2026

4022 4902 8076 7184 8988 8187 5406 5659 8297 7977 8775 7144 5542 4585 2069 1008 0482 9900 5971 2594

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad – 4 de febrero de 2026

Resultados Quiniela Nocturna Provincia – 4 de febrero de 2026

Números destacados de la Quiniela por provincia – 4 de febrero de 2026

Córdoba: Previa: 9070, Primera: 1891, Matutina: 7322, Vespertina: 0255, Nocturna: 6495.

Santa Fe: Previa: 5282, Primera: 3950, Matutina: 1234, Vespertina: 4967, Nocturna: Pendiente.

Entre Ríos: Previa: 6462, Primera: 5844, Matutina: 7895, Vespertina: 8126, Nocturna: 7884.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El juego consiste en realizar apuestas a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden elegir entre diferentes jurisdicciones y sorteos. Dado que es un juego bancado, los premios dependen de la cantidad apostada y su posición en el sorteo oficial.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados en cinco turnos: