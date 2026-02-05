Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 4 de Febrero de 2026. ¿Cuáles Lideraron?

¡Revive la emoción de la Quiniela! Resultados del 4 de febrero de 2026
Descubre los números que podrían cambiar tu suerte en uno de los juegos más queridos de Argentina. Aquí tienes todos los resultados de la Quiniela de hoy.
La quiniela se mantiene como el juego de azar número uno en Argentina, administrado por las loterías de cada provincia. A diferencia de otros juegos, la quiniela no cuenta con un pozo fijo, sino que los premios varían según los aciertos de los participantes.
Resultados Quiniela Previa Ciudad – 4 de febrero de 2026
-
8915
-
7626
-
9923
-
2127
-
2209
-
5118
-
5850
-
4892
-
3568
-
2430
-
5817
-
0731
-
0398
-
7187
-
6343
-
1193
-
2955
-
5093
-
5759
-
6322
Resultados Quiniela Previa Provincia – 4 de febrero de 2026
-
0453
-
2087
-
8388
-
9176
-
6285
-
2415
-
0656
-
6117
-
5641
-
7785
-
1322
-
1841
-
2752
-
8167
-
3693
-
6095
-
4482
-
3706
-
3584
-
6490
Resultados Quiniela Primera Ciudad – 4 de febrero de 2026
-
1845
-
5034
-
6625
-
7624
-
1558
-
2355
-
0257
-
8494
-
2380
-
7383
-
5238
-
9829
-
7511
-
8914
-
1892
-
3881
-
7350
-
3266
-
0499
-
9482
Resultados Quiniela Primera Provincia – 4 de febrero de 2026
-
9769
-
0838
-
8388
-
6058
-
6285
-
2415
-
2466
-
2017
-
1655
-
5037
-
4236
-
1819
-
6050
-
2382
-
6649
-
6176
-
5565
-
4913
-
2883
-
2049
Resultados Quiniela Matutina Ciudad – 4 de febrero de 2026
-
6674
-
9964
-
0601
-
0795
-
5161
-
8329
-
4009
-
0612
-
6586
-
9639
-
2686
-
1292
-
9617
-
5695
-
3320
-
4413
-
9948
-
3261
-
0451
-
9412
Resultados Quiniela Matutina Provincia – 4 de febrero de 2026
-
8870
-
5396
-
2362
-
5332
-
7292
-
2478
-
5731
-
7606
-
9942
-
7987
-
3014
-
4142
-
0782
-
1105
-
4120
-
6378
-
3230
-
3707
-
5956
-
4679
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad – 4 de febrero de 2026
-
2169
-
6707
-
8642
-
5006
-
9706
-
9184
-
7452
-
4947
-
5719
-
8627
-
2420
-
0496
-
7735
-
8227
-
3868
-
3299
-
1678
-
5428
-
1639
-
9447
Resultados Quiniela Vespertina Provincia – 4 de febrero de 2026
-
4022
-
4902
-
8076
-
7184
-
8988
-
8187
-
5406
-
5659
-
8297
-
7977
-
8775
-
7144
-
5542
-
4585
-
2069
-
1008
-
0482
-
9900
-
5971
-
2594
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad – 4 de febrero de 2026
Resultados Quiniela Nocturna Provincia – 4 de febrero de 2026
Números destacados de la Quiniela por provincia – 4 de febrero de 2026
Córdoba: Previa: 9070, Primera: 1891, Matutina: 7322, Vespertina: 0255, Nocturna: 6495.
Santa Fe: Previa: 5282, Primera: 3950, Matutina: 1234, Vespertina: 4967, Nocturna: Pendiente.
Entre Ríos: Previa: 6462, Primera: 5844, Matutina: 7895, Vespertina: 8126, Nocturna: 7884.
¿Cómo jugar a la Quiniela?
El juego consiste en realizar apuestas a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden elegir entre diferentes jurisdicciones y sorteos. Dado que es un juego bancado, los premios dependen de la cantidad apostada y su posición en el sorteo oficial.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos tienen lugar de lunes a sábados en cinco turnos:
- Previa: 10:15 hs.
- Primera: 12:00 hs.
- Matutina: 15:00 hs.
- Vespertina: 18:00 hs.
- Nocturna: 21:00 hs.