Milagro Sala cumplirá 10 años en prisión y podrá solicitar libertad condicional

Milagro Sala, reconocida figura de la lucha social argentina, marca este 16 de enero un hito: diez años desde que fue arrestada. Su historia, marcada por controversias y acosos judiciales, resuena fuertemente en el contexto político actual.

Desde su detención el 16 de enero de 2016, Sala ha enfrentado un largo y complejo proceso judicial. Condenada en 2023 a una pena unificada de 15 años, está en condiciones de solicitar su libertad condicional, de acuerdo con el Código Penal, tras haber cumplido dos tercios de su condena.

Salud y Bienestar: Un Camino Difícil

Desde el 28 de diciembre, Sala se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet, originando preocupación entre sus seguidores. Según su médico, Jorge Rachid, su internación se debió a una “descompensación anímica” provocada por el constante hostigamiento judicial.

Rachid detalló que, a pesar de las estrictas condiciones de su tratamiento, autoridades judiciales han intentado interrogarla en el hospital sin las debidas autorizaciones, lo que revela la presión a la que está sometida.

El Escenario Judicial: Persecución o Justicia?

La abogada de Sala, Alejandra Cejas, destacó las grotescas solicitudes del fiscal, quienes requerían que la dirigente apareciera en una audiencia virtual, incluso desde el hospital. “Quieren que se presente frente a una cámara, sin importar su salud”, lamentó.

Las Consecuencias de una Larga Detención

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha advertido sobre las graves repercusiones en la salud y bienestar de Sala, relacionadas con el régimen estricto impuesto por las autoridades jujeñas. Cejas también resaltó el rol crucial de los derechos humanos en la defensa de Sala, quien enfrenta acusaciones que se consideran carentes de fundamento.

El Futuro y la Esperanza de Libertad

A pesar de su situación, Rachid expresó que Sala mantiene una chispa de esperanza de obtener la libertad condicional este año, aunque el temor por el accionar de la Justicia jujeña persiste.

Un Recorrido Judicial Controvertido

Las acusaciones que enfrenta Sala incluyen supuestas amenazas telefónicas y la jefatura de una asociación ilícita relacionada con fondos públicos. A pesar de las absoluciones previas, su situación se agravó tras la intervención de la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, resultando en una condena que ha sido ampliamente debatida en medios y organismos internacionales.

¿Un Cuerpo de Lucha o una Víctima del Poder?

Cejas concluyó que la década de detención de Sala es un reflejo de los desafíos enfrentados por aquellos que se oponen al establecimiento político dominante. “Es la única que ha visto la cárcel, mientras otros involucrados en actos de corrupción permanecen libres”, declaró.

La Visión Internacional

El director de litigio del CELS, Diego Morales, enfatizó las obligaciones del Estado argentino ante la comunidad internacional y las fallas en garantizar la integridad de Sala, subrayando que su caso es emblemático de la criminalización de la disidencia en el país.