Por qué el BCRA decide cancelar el swap con EE.UU.

Bajada: En una jugada estratégica, el Banco Central de Argentina anunció la cancelación total de su acuerdo de swap de monedas con el Tesoro de EE.UU., lo que desata un nuevo debate sobre las implicaciones financieras para el país.

El Banco Central de Argentina ha confirmado este viernes la culminación del swap de monedas activado con el Tesoro de Estados Unidos. Fuentes oficiales señalaron que la decisión responde a una estrategia destinada a “maximizar las herramientas” financieras del país. La devolución de los US$ 2.534 millones pone fin a un ciclo de financiamiento de emergencia, pero, a su vez, reabre la discusión sobre el costo que tuvo la contención cambiaria en medio de la tensión electoral del año pasado.

Detrás de la Decisión: Un Enfoque en la Eficiencia Financiera

En los despachos gubernamentales, la medida fue justificada como parte de una gestión de pasivos para mejorar la eficiencia. Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró el reembolso, subrayando que el Fondo de Estabilización nunca había generado pérdidas y que esta iniciativa resultó en “decenas de millones de dólares en beneficios para los contribuyentes estadounidenses”.

Cambio de Estrategia: Nuevas Alternativas de Financiamiento

A pesar de la cancelación, el equipo económico argentino evita referirse a un “desendeudamiento” y prefiere catalogarlo como una rotación de cartera. Funcionarios explicaron que esta decisión estaba desde el inicio en línea con los lineamientos del acuerdo establecido con el Exchange Stabilization Fund (ESF).

Optimización de Recursos: La Nueva Lógica Financiera

Con la cancelación del swap, el Banco Central ahora gestionará dicho monto como un elemento de su administración de reservas. La dirección es clara: optar por el instrumento más conveniente en cada momento, considerando que el costo de mantener la línea con EE.UU. ya no era eficiente. Además, se evidenció en balances semanales la disminución de la deuda bilateral y un aumento en los préstamos con organismos multilaterales, lo que indica un cambio en la selección de acreedores.

La Historia del Swap: Contexto y Necesidad

El swap se originó en octubre de 2025, en un período de gran tensión en el mercado cambiario previo a las elecciones legislativas. En aquel entonces, EE.UU. habilitó un swap por hasta US$ 20 mil millones, de los cuales Argentina utilizó aproximadamente el 10% para intervenir en el mercado de dólares y evitar una fuerte devaluación.

Intereses y Beneficios: La Necesidad de Conocer las Condiciones

Bessent confirmó que el Fondo de Estabilización actualmente no posee pesos, insinuando que la operación pudo haber tenido un elevado costo financiero vinculado al riesgo de prestar a una economía con controles cambiarios y alta inflación. El economista Gabriel Caamaño señaló que sería necesario conocer las condiciones del nuevo crédito para entender el beneficio que podría derivarse de esta reestructuración.

Impacto en el Flujo de Caja: La Herencia de 2020

La capacidad del Gobierno para liquidar el swap y, al mismo tiempo, hacer frente a un pago de US$ 4.401 millones a bonistas el 9 de enero se debe, en gran parte, a los vencimientos que se heredaron. Un informe de la consultora Suramericana Visión reveló que la reestructuración de deuda de 2020 alivió considerablemente la carga de intereses, reduciendo la tasa promedio del 7% al 3% y aplanando la curva de pagos.

Volatilidad en el Mercado: Un Efecto Colateral

A pesar del alivio que ofrece esta estrategia, la necesidad del Tesoro de adquirir divisas ha generado alta volatilidad en la liquidez en pesos, provocando un aumento de las tasas locales que podría dificultar la recuperación del crédito. Esta compleja ingeniería financiera plantea interrogantes sobre cómo se navegará el futuro económico del país.