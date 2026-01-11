Protestas en Irán: La brutal represión policial desata la ira del régimen

Las calles de Irán hierven de descontento mientras miles de manifestantes desafían la represión creciente de las autoridades. El desasosiego popular se manifiesta con un fervor sorprendente, incluso en medio de un apagón de internet que intenta silenciar sus demandas.

La insurrección en Irán sigue tomando fuerza, a pesar de los esfuerzos del gobierno por ahogar las voces disidentes. Con la implementación de un apagón de internet, las autoridades buscan desconectar a los manifestantes del resto del mundo, pero la determinación del pueblo persiste, mostrando su lucha en las calles de Teherán y otras ciudades.

El impacto del apagón de internet

Desde que se implementó el apagón, videos que han logrado escapar del control gubernamental atestiguan la magnitud de las protestas. En las primeras horas del sábado, miles de personas se congregaron en Teherán, coreando lemas como «Muerte a Khamenei» y «Viva el Sha». Se realizaron fuegos artificiales en respuesta a la revuelta, mostrando la resistencia de la población.

Protestas en Crecimiento

Las manifestaciones no solo se limitan a la capital. Videos confirmados por agencias de noticias muestran que las multitudes también se han apoderado de las calles en Mashhad, la cuna del líder supremo, mientras se enfrentan a intensos ataques de las fuerzas de seguridad. Más de 570 protestas se han documentado en las 31 provincias del país, según informes de activistas por los derechos humanos.

Reacciones del Gobierno y la Comunidad Internacional

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado advertencias a Irán, sugiriendo que cualquier acto violento contra los manifestantes podría desencadenar una respuesta militar estadounidense. Mientras tanto, el portavoz del parlamento iraní ha determinado que cualquier ataque militar de EE.UU. será considerado una provocación, figurando como un llamado a la acción contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

Un Llamado a la Acción

A pesar de las advertencias, el exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, ha instado a la población a continuar con las protestas. Pahlavi, quien ha ganado popularidad, exhorta a los manifestantes a tomar control de sus localidades y reivindicar el uso de símbolos históricos en sus movilizaciones.

Una Respuesta Brutal

A medida que las manifestaciones se expanden, también lo hace la violencia. Activistas han reportado un uso desmedido de fuerza por parte de las autoridades, con testimonios de disparos hacia los manifestantes y numerosas víctimas fatales. La Agencia de Activistas por los Derechos Humanos de EE.UU. ha contabilizado al menos 116 muertes y miles de detenciones, reflejando la gravedad de la situación en el país.

La Percepción Internacional

Frente a la crisis, la comunidad internacional ha expresado su respaldo inquebrantable hacia los manifestantes. Gobiernos europeos y americanos han emitido mensajes de apoyo, reforzando la idea de que Irán enfrenta un momento decisivo en su historia contemporánea. La atención mundial está ahora sobre el país, donde se encienden las esperanzas de un cambio palpable.

Un Futuro Incierto

La brutalidad de la represión y las medidas preventivas como el apagón de internet dificultan el seguimiento de los acontecimientos. Los testimonios siguen emergiendo, algunos a través de conexiones satelitales, revelando la grave realidad que enfrenta el pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia.