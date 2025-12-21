Milei Brilla, Kicillof Cumple y el Pastor se Derrumba

El pastor influencer Dante Gebel genera revuelo en el ámbito político por su posible candidatura, pero las encuestas indican que su impacto aún es limitado.

En un contexto de creciente interés por las elecciones de 2027, el conductor de Divina Noche ha presentado su propuesta bajo el título «Presidante». Sin embargo, su figura se encuentra muy por detrás en el último sondeo de DC Consultores, una firma conocida por sus positivos números a favor del oficialismo.

Detalles de la Encuesta Nacional

Entre el 6 y el 8 de diciembre, DC Consultores realizó un relevamiento que abarcó 1.710 casos con un margen de error de +/- 2,2%. Se indagó sobre la percepción del rol del Estado y los sindicatos, así como sobre la próxima contienda presidencial.

Resultados Reveladores

En el capítulo denominado «Bonus Track», se planteó la pregunta: «¿Quién debería gobernar después del 2027?». Las respuestas mostraron claras diferencias en la preferencia del electorado.

1. Javier Milei se perfila como el gran favorito, con un 52,08% a favor de su reelección, lo que podría resultar en una victoria contundente en primera vuelta.

2. La opción «Falta (pero volver atrás ni loco)» sigue en segundo lugar, obteniendo un 27,85%.

3. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, se posiciona tercero con un 18,75%, a pesar de los desafíos internos en el peronismo.

4. Maxmiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, aparece con un 1,39%, intentando su reelección tras la modificación de la Constitución provincial.

5. Finalmente, Dante Gebel se ubica en la última posición con apenas un 0,69%, lo que refleja su escaso apoyo entre los votantes.

Contexto y Comparación de Encuestas

Recientemente, Clarín había informado sobre otro estudio realizado por CB Consultora Opinión Pública, que también dejó a Gebel en una posición desfavorable, alcanzando solo un 1,8% de apoyo. Este sondeo, que se llevó a cabo entre el 9 y el 13 de diciembre, consolidó a Milei con más de 34 puntos en preferencias.

El impacto de Gebel, aunque notable por su presencia en el entretenimiento y las redes sociales, aún no traduce ese reconocimiento en apoyo electoral significativo. La próxima elección presidencial se perfila como un escenario desafiante para el pastor.