Un argentino pierde 3.000 euros: la sorprendente historia detrás del hecho

Un reciente caso de fraude en Río de Janeiro ha dejado en alerta a los viajeros, tras la denuncia de un argentino que sufrió un cobro excesivo por una compra menor en una conocida área turística.

Un argentino de 41 años, residente en los Países Bajos, ha sido víctima de una estafa en Brasil, conocida como «golpe da maquininha».

El incidente tuvo lugar en Ipanema, donde el turista pagó una suma desmesurada de dinero tras realizar una compra mínima empleando un método de pago sin contacto.

Detalles del Incidente

El lunes por la tarde, el visitante se encontró con un vendedor ambulante que le ofreció un paquete de cigarrillos por 55 reales (aproximadamente 11 dólares). Al intentar pagar con su teléfono, un segundo vendedor lo distrajo mientras se realizaba la transacción.

En lugar de la cantidad acordada, el argentino descubrió un cargo incorrecto de 3.000 euros en su cuenta tras completar el pago, lo que lo llevó a pedir ayuda a las autoridades locales.

Agentes del Grupo de Apoyo al Turista llevaron al afectado a una comisaría especializada para presentar su denuncia.

Cómo Funciona Esta Estafa

Este tipo de fraude ha sido registrado en varias ocasiones en zonas turísticas, apuntando principalmente a los extranjeros.

Los delincuentes alteran el dispositivo de pago para registrar cobros que superan los montos pactados, a menudo con la complicidad de una persona que distrae a la víctima durante el proceso.

Otra táctica común incluye falsos servicios de taxi, donde se solicita el uso de tarjeta física, aprovechándose de la distracción para obtener información personal.

Aumentan las Estafas en Temporada de Compras

Con la proximidad de las fiestas, los fraudes online se han sofisticado. Según un reciente informe, se han detectado miles de correos de phishing dirigidos a consumidores desprevenidos durante el periodo festivo.

Los delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear mensajes más convincentes, lo que aumenta la dificultad para detectarlos.

Las Estrategias más Comunes

1. Mensajes de «Paquete Retenido»

Una táctica que ha ganado popularidad es el envío de SMS fraudulentos que imitan notificaciones de empresas de correo. Al hacer clic en un enlace, los usuarios pueden despedirse de sus datos bancarios.

2. Tiendas Virtuales Falsas

Los delincuentes ahora diseñan sitios de e-commerce e implementan chatbots para simular un servicio al cliente legítimo, engañando a las víctimas con ofertas irresistibles.

3. Sorteos Falsos en Redes Sociales

Las plataformas sociales se inundan de sorteos falsos, donde los usuarios son contactados con la supuesta noticia de haber ganado, solo para que se les pida una pequeña tarifa de envío.

Cómo Protegerte de estas Estafas

Pese a la evolución de las técnicas de fraude, hay formas de prevenir caer en estas trampas. Aquí algunos consejos prácticos: