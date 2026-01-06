Milei cede a Catamarca control de minera tras apoyo de Jalil al Presupuesto

Catamarca Se Adjudica Control Total de YMAD: Un Cambio Histórico para la Provincia

La reciente entrega de la gestión de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) a Catamarca marca un hito en la historia provincial, logrando un reclamo de larga data tras las negociaciones de la Casa Rosada.

Pocos días después de la aprobación del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei firmó un decreto que restituye a la provincia el control total de YMAD, gracias a un acuerdo crucial con el gobernador Raúl Jalil. Este movimiento no solo representa un giro administrativo, sino también un paso significativo en la historia minera de la región.

Un Acuerdo de Larga Data

El reconocimiento del control de YMAD por parte del gobierno nacional responde a un anhelo de décadas de Catamarca. Desde el «Acta del Farallón Negro» en 1958, la designación de su director y la participación en la gestión habían estado en manos del Estado Nacional, convirtiendo este decreto en un alivio para la provincia.

El Decreto que Cambia las Reglas del Juego

El decreto publicado por Milei establece que Catamarca administrará el 60% de YMAD, incluidos sus beneficios, mientras que el 40% restante quedará bajo la supervisión de la Universidad Nacional de Tucumán. La provincia ahora podrá nombrar al presidente de la empresa, además de contar con dos vocales en el directorio, fortaleciendo su voz en esta importante entidad.

Un Sello Político de Gratitud

El apoyo de los diputados de Catamarca, agrupados en el bloque «Elijo Catamarca», fue crucial para que la ley del presupuesto se aprobara con éxito. La estrategia política se deja entrever en la premisa de que este acuerdo es una forma de retribuir por los votos que facilitaron la aprobación del presupuesto libertario.

Reacciones en la Provincia

Raúl Jalil celebró el decreto, destacando la importancia de esta decisión para el desarrollo de Catamarca. En sus palabras: «Recuperar YMAD es recuperar decisión y futuro. Es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo minero, generar empleo y asegurar que los recursos vuelvan a la provincia».

Un Peldaño en el Desarrollo Minero de Catamarca

El camino hacia la industrialización minera de Catamarca comenzó en 1997 con la asociación al yacimiento de Alumbrera. Desde entonces, la provincia ha trabajado para fortalecer su posición en la explotación de recursos valiosos como el cobre y el oro.

Aliados Estratégicos

El papel de Jalil se ha vuelto más relevante tras su reunión con Karina Milei en la Cumbre Minera en Canadá, donde se establecieron alianzas que podrían beneficiarla aún más en el ámbito minero. Además, la colaboración sobre diversos temas entre los gobernadores de provincias mineras resalta una unión en la búsqueda de desarrollo regional.

Con este nuevo control, Catamarca no solo recupera un derecho histórico, sino que se posiciona para un futuro donde el desarrollo y la minería van de la mano, impulsando la economía local y creando nuevas oportunidades para sus ciudadanos.