Western Union y Pago Fácil presentan una tarjeta prepaga Visa en colaboración con Pomelo

Una nueva opción financiera está aquí para quienes necesitan mayor libertad en el manejo de su dinero. Descubre cómo ésta tarjeta prepaga Visa transforma la inclusión financiera en Argentina.

Western Union y Pago Fácil, de la mano de la fintech Pomelo, presentan una innovadora tarjeta prepaga Visa diseñada específicamente para facilitar el acceso a servicios financieros en Argentina.

Un Paso Hacia la Inclusión Financiera

Esta nueva alternativa busca mejorar la experiencia de manejo del dinero para quienes reciben remesas, solicitan créditos o no cuentan con una cuenta bancaria o billetera digital. La tarjeta ofrece independencia y autonomía financiera, permitiendo realizar pagos en línea y gestionar gastos de viaje con mayor control y seguridad.

Ventajas de la Tarjeta Prepaga

Entre las principales características, la tarjeta prepaga permite cargar y retirar dinero sin costo alguno, incluso desde cajeros automáticos. Además, no solo actúa como un medio de pagos, sino que también proporciona mayor protección al usuario frente al uso de efectivo.

¿Cómo Obtener la Nueva Tarjeta?

Los servicios de mantenimiento y recarga son totalmente gratuitos a través de la vasta red de locales de Western Union y Pago Fácil en todo el país. Para adquirir la tarjeta, los usuarios pueden dirigirse a cualquiera de estos puntos, donde se llevará a cabo el registro y la activación de manera inmediata.

Uso Inmediato y Accesible

Una vez habilitada, la tarjeta puede ser utilizada al instante para realizar compras tanto en tiendas físicas como en línea. Con este lanzamiento, las empresas refuerzan su compromiso con la inclusión financiera, combinando la atención presencial con la innovación tecnológica de la fintech.

Maximiliano Babino, gerente general de Western Union y Pago Fácil para Argentina, Paraguay y Uruguay, expresó: “Queremos que cada persona que entra a nuestros locales sepa que tiene una opción segura y práctica, pensada para sus necesidades.” Por su parte, Santiago Witis, Country Manager del Cono Sur en Pomelo, destacó la importancia de esta alianza en el ecosistema financiero local, ofreciendo soluciones concretas para millones que buscan alternativas seguras y modernas en la gestión de su dinero.