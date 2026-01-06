El 95% de los incendios se pueden prevenir: un urgente llamado de Nación

Las llamas desatadas en Puerto Patriada han llevado a un significativo despliegue de recursos del Gobierno Nacional, con el objetivo de combatir un incendio que ha crecido rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas.

Durante una entrevista exclusiva, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), confirmó el compromiso del gobierno al activar más de 220 brigadistas y medios aéreos que trabajan incansablemente para controlar el siniestro. “Estamos colaborando con la provincia desde el primer momento”, afirmó, resaltando la magnitud del operativo.

Las altas temperaturas, la escasa humedad y los vientos han complicado la situación, favoreciendo la propagación del fuego en la región.

Acciones de Extinción en Marcha

El combate del incendio involucra a la Brigada Nacional Sur, que cuenta con más de 70 efectivos equipados con motobombas y herramientas específicas. También están destianciados cinco medios aéreos, entre ellos dos aviones hidrantes y un helicóptero Bell 412.

“Actualmente, más de 220 personas están en el terreno, incluyendo brigadistas de diversas provincias como Río Negro y Neuquén, evidenciando el esfuerzo federal que se está realizando”, añadió Hardie. El fuego se inició el lunes cerca de las 14:00, expandiéndose rápidamente debido a la vegetación densa en la zona.

Otros Incendios en la Región

Aparte de Puerto Patriada, también se han registrado focos en el Parque Nacional Los Alerces, donde las llamas se avivaron tras días de control relativo. “Este incendio está activo desde el 9 de diciembre y ha reemergido por las condiciones climáticas adversas”, explicaron las autoridades. Se están implementando medidas preventivas, incluida la evacuación de turistas.

Adicionalmente, un fuego en la zona del río Chubut está controlado, aunque presenta algunas reactivaciones. En este caso, la provincia lleva adelante el operativo con el apoyo del gobierno nacional.

Investigación en Curso

Respecto al origen del incendio en Puerto Patriada, las autoridades nacionales apuntan a una acción humana, aunque corresponderá a la Justicia provincial determinar si se trató de un acto intencional o un accidente. “Es probable que se determine que fue por combustible, pero aún se espera la conclusión de los peritajes”, señalaron.

Contrariamente, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un inicio natural, causado por un rayo durante una tormenta.

Conciencia y Prevención: La Clave

Las autoridades han hecho hincapié en la importancia de la prevención y la responsabilidad social, destacando que el 95% de los incendios son provocados por el ser humano. “Cualquier chispa puede desatar un incendio”, recalcaron, instando a la población a no arrojar colillas ni botellas en áreas rurales y turísticas.

Con un calor extremo y mucho material seco, el riesgo es elevado, poniendo en peligro tanto a brigadistas como a pobladores, además de causar graves daños ambientales y materiales. “Los incendios son evitables. Se necesita un mayor compromiso de todos”, concluyó Santiago Hardie, haciendo un llamado urgente a la conciencia colectiva para prevenir futuras tragedias en la provincia.