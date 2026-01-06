Investigación por terrorismo tras ataque de extrema izquierda que causó apagón en Berlín

Berlin Bajo Terrorismo: Investigación por Ataque a Cables de Alta Tensión

Un ataque incendiario a cables de alta tensión en Berlín ha dejado a miles de hogares sin electricidad. Las autoridades han iniciado una investigación por cargos de terrorismo.

Un Ataque que Dejó Alojamientos sin Energía

El lunes, fiscales federales alemanes iniciaron una investigación tras un ataque ocurrido el 3 de enero que cortó la electricidad a 45,000 hogares en Berlín. Este acto, atribuido a un grupo de extrema izquierda conocido como «Vulkan Group», incluye cargos como «pertenencia a organización terrorista, sabotaje y arson».

Impacto en los Residentes

El ataque, que tuvo lugar el sábado por la mañana, dañó varios cables de alta tensión que cruzan el canal Teltow en el distrito de Lichterfelde. Hasta el martes, aproximadamente 25,500 hogares seguían sin servicio eléctrico. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, informó que las reparaciones de los 300 metros de cable afectados no se completarían hasta el jueves.

Apoyo a los Desplazados

Tras el ataque, las autoridades enfrentaron críticas por ofrecer solo refugios de emergencia en gimnasios, pero finalmente se comprometieron a cubrir los costos de hotel para aquellos desplazados. Wegner anunció que se reembolsarán los gastos de alojamiento de forma retroactiva, siempre que se presenten facturas con comprobantes de identidad.

Medidas de Emergencia Implementadas

Las autoridades evacuaron a varios cientos de personas de 74 hogares de cuidado, algunos de los cuales dependían de generadores de emergencia. Para asistir con la crisis, las Fuerzas Armadas alemanas han ofrecido apoyo logístico a la policía y los servicios de emergencia. La ciudad ha instalado duchas públicas en tres piscinas y ha habilitado bancos de alimentos para repartir comidas calientes a los afectados.

Desafíos Técnicos en las Reparaciones

La reparación de los cables presenta complejidades técnicas, ya que las líneas de alta tensión requieren un procesamiento específico a temperaturas controladas. Ingenieros han construido un recinto alrededor del área de trabajo para asegurar que se mantengan las condiciones adecuadas. Según Bernhard Büllmann, director de Stromnetz Berlin, actualmente se utilizan 17 generadores de emergencia, con 36 adicionales disponibles.

Investigación en Marcha

El vice-presidente de la policía, Marco Langner, informó que se están analizando cientos de horas de grabaciones de video, con ocho pistas consideradas relevantes. La fiscalía federal ha asumido el caso, colaborando con las policías estatales y federales. El grupo Vulkan mencionó en su carta que el ataque tenía como objetivo una central eléctrica a gas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás del acto.

Seguridad y Vigilancia en el Futuro

Aproximadamente tres cuartas partes de la infraestructura eléctrica crítica de Berlín están bajo vigilancia, aunque un cuarto, como es el caso de los cables en el canal Teltow, no contaba con monitoreo debido a preocupaciones sobre la protección de datos. Franziska Giffey, Senadora de Asuntos Económicos, destacó la necesidad de mejorar la vigilancia en estas áreas, proponiendo la implementación de programas de inteligencia artificial para detectar cambios de temperatura a través de imágenes térmicas.