Destrucción de decenas de casas y más de 700 evacuados

Un Incendio Devastador Afecta a Puerto Patriada: Más de 700 Evacuados y Amplio Despliegue de Emergencia

Un intenso incendio que comenzó en Puerto Patriada ha ocasionado la evacuación de más de 700 personas, incluyendo vecinos y turistas. Las autoridades se enfrentan a una situación crítica.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, describió como “difícil” la noche pasada debido al calor extremo y al viento persistente. Tras recorrer la zona afectada, destacó que el incendio ha arrasado decenas de viviendas y establecimientos, poniendo en alerta a la comunidad.

Operativo de Emergencia en Acción

Para combatir las llamas, las autoridades de Chubut y el Manejo del Fuego de la Nación han implementado un operativo que incluye diez aeronaves entre helicópteros y aviones hidrantes. Unos 300 efectivos están trabajando en la zona, ubicada a 145 kilómetros al sur de Bariloche, para controlar el avance del fuego.

Evacuaciones Previas en Rincón de Lobos

Aparte de Puerto Patriada, también se realizaron evacuaciones en Rincón de Lobos, donde los evacuados fueron trasladados a la Escuela 223 en El Hoyo.

La Respuesta del Gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se trasladó a El Hoyo para supervisar el operativo de evacuación y el combate del incendio. “Nuestro objetivo es proteger a todos los chubutenses y salvaguardar nuestros recursos naturales”, afirmó en un comunicado.

Medidas Preventivas y Advertencias

El gobernador también emitió una fuerte advertencia sobre la posibilidad de que el incendio haya sido intencional. “En Chubut, aplicamos tolerancia cero frente a este tipo de incidentes. Cualquier intento de poner en riesgo a la comunidad será rigurosamente investigado”, enfatizó.

Condiciones Meteorológicas Adversas

Las condiciones climáticas del lunes, cuando la temperatura superó los 30° y se registraron ráfagas de viento de hasta 70 km/h, han complicado significativamente las operaciones de extinción del fuego.

Impacto en Eventos Locales

Debido a la gravedad de la situación, el intendente Salamín anunció la suspensión de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, programada para este fin de semana. “No es momento de celebraciones. Hay familias que han perdido todo y precisamos unirnos para ayudar”, declaró, instando a la comunidad a aportar donaciones para apoyar a los afectados.

El incendio en Puerto Patriada resalta la vulnerabilidad de la región frente a eventos climáticos extremos y la importancia de la colaboración comunitaria en tiempos de crisis.