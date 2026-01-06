Ventas suben un 0,5%, pero el ticket promedio se desploma un 42%

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 experimentaron un leve aumento, aunque el panorama general sugiere un consumo frágil y una competencia feroz con el comercio electrónico.

Un Crecimiento que no Satisface

Las ventas en los comercios minoristas pymes crecieron un 0,5% en comparación con 2025, a precios constantes. Sin embargo, el crecimiento es un reflejo de un consumo débil, que no logró igualar la actividad de las fiestas navideñas.

Promociones que no Lograron Convencer

A pesar de las agresivas promociones que ofrecieron descuentos del 20% al 40%, así como modalidades de pago a plazos, la demanda permaneció baja. La mayoría de las ventas se realizaron mediante tarjetas de crédito, mientras que el efectivo y el uso de tarjeta de débito fueron casi inexistentes, afectando el valor promedio por ticket, que mostró caídas significativas en todos los sectores.

Valor del Ticket Promedio

Este año, el ticket promedio se situó en $36.656, una disminución del 41,9% ajustada por inflación en comparación con el año anterior, que había alcanzado los $48.081. Este cambio en el patrón de consumo indica un aumento en la cantidad de artículos vendidos, pero a un valor menor, lo que sugiere una tendencia hacia la adquisición de regalos más económicos.

Sectorial: ¿Un Desempeño Desigual?

Al analizar los sectores, se observó que tres categorías registraron aumentos en sus ventas, mientras que otras dos enfrentaron caídas. Por ejemplo, el sector de indumentaria experimentó una caída del 2,5%, y el calzado y marroquinería un descenso del 1,1%.

Detalles de las Categorías

– Indumentaria: Con un ticket promedio de $37.595, este rubro mostró un desempeño inferior al esperado, evidenciando que la festividad de Reyes tiene cada vez menos relevancia para los compradores.

– Calzado y Marroquinería: A pesar de un ticket promedio de $45.727, las ventas cayeron, sugiriendo una preferencia por precios competitivos entre los consumidores.

– Librerías: Este sector destacó con un crecimiento del 5%, aunque el ticket promedio fue de $30.374, el más bajo entre los rubros. Los comerciantes observaron una mayor consulta que compras efectivas.

– Jugueterías: Aunque las ventas aumentaron un 0,9% interanual, se centraron en productos de menor precio, con un ticket promedio de $44.851.

– Equipos de Audio y Video: Con un incremento del 1,1%, este sector refleja la tendencia de compras orientadas hacia artículos más asequibles, con un ticket promedio de $38.940.

Perspectivas Futuras

Los datos provienen de un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizado entre el 4 y el 5 de enero de 2026, destacando la falta de liquidez y la competencia de ventas online como factores que limitan el potencial del comercio minorista en esta temporada festiva.