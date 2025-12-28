Milei: «El presupuesto 2026 mejora de verdad en jubilaciones, educación y salud»

El presidente Javier Milei compartió su entusiasmo en una reciente entrevista, destacando la aprobación del Presupuesto 2026 y la nueva Ley de Inocencia Fiscal como hitos trascendentales para el país.

Un Día que Marca la Historia Legislativa

Durante su aparición en Radio Mitre con Gabriel Anello, Milei afirmó que la reciente sesión del Senado fue «la jornada legislativa más importante de la historia argentina». Defendió la visión de su gobierno, asegurando que el nuevo presupuesto no traerá los recortes que anticipa la oposición y que, por el contrario, aumentará genuinamente los recursos en jubilaciones, educación y salud.

Libertad Fiscal y Nuevas Oportunidades

Milei celebró la sanción de un Presupuesto con déficit cero, apuntando a eliminar comportamientos corruptos en la política: «Esto acaba con la estafa a los argentinos de bien». También destacó la Ley de Inocencia Fiscal como un paso hacia la liberación económica, permitiendo a los ciudadanos manejar sus ahorros sin temor a ser investigados.

Perspectivas y Próximas Reformas

En su conversación, el mandatario delineó futuros proyectos legislativos, incluidos la modernización laboral y la reforma tributaria. «Estamos en la senda correcta para hacer de Argentina el país más libre del mundo», expresó, reforzando su compromiso con una agenda reformista radical.

Desafíos Económicos y Herencia Dura

Milei también reflexionó sobre la situación económica heredada, mencionando un déficit fiscal significativo y un contexto complejo que amenazaba con llevar al país a una hiperinflación. Aseguró que su administración ha logrado estabilizar la economía sin elevar impuestos, sino mediante una notable reducción del gasto público.

Valores que Guían su Administración

El presidente enfatizó que sus políticas se basan en principios morales, proponiendo una visión clara sobre el orden y el progreso. «Sin orden no hay desarrollo», afirmó, subrayando su enfoque en principios judeocristianos.

Críticas a la Prensa y la Narrativa Política

Milei se dirigió a los medios de comunicación, señalando un sesgo hacia lo negativo en sus reportes, y defendió su gestión de los logros económicos, como la reducción de la pobreza. «Pasamos de 57% a 27%», reiteró, destacando el impacto positivo en millones de argentinos.

Relación con el PRO y Estrategias Futuras

Sobre su relación con el PRO, Milei negó que haya fracturas serias, aunque reconoció la habitual tensión política. Al abordar críticas hacia su administración, reafirmó su compromiso de trabajar en armonía para impulsar reformas significativas.

Compromiso con la Deuda y la Justicia

Finalmente, el presidente reafirmó que Argentina cumplirá con sus obligaciones de deuda, dejando las decisiones a su ministro de Economía. Además, se volvió a mencionar el controversial tema de «Chiqui» Tapia, a quien defendió, negando cualquier intervención del gobierno en las acusaciones en su contra.