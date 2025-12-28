“Verano 2026 en Mar del Plata: Precio actual de un paseo en banana en Punta Mogotes”

El verano 2026 ya está aquí, y Mar del Plata se posiciona como el destino favorito en la Costa Atlántica, atrayendo a turistas que deben ajustar sus gastos para disfrutar al máximo de sus vacaciones.

Paseos en Banana: Una Diversión Costosa

El famoso paseo en banana acuática, típico de las playas del sur, ha visto un aumento del precio inesperado. A partir del 1° de enero, la experiencia en Punta Mogotes costará $30.000 por persona. Esta atracción, que dura entre 12 y 15 minutos y se realiza mar adentro, ha crecido en popularidad, pero también en costo.

Para una familia de cuatro integrantes, una sola «tirada» representa un gasto monumental de $120.000, algo que puede ser un gran impacto en el presupuesto vacacional.

Inflación y Cambios en los Precios de Recreación

El aumento de precios no es un fenómeno aislado. En el verano 2023, el paseo en banana costaba apenas $3.000 por persona, y en enero de 2024 ya había escalado a $10.000. La tendencia sigue y los turistas deben estar preparados para estos incrementos.

Esta escalada de precios afecta principalmente a las familias que deben gestionar cuidadosamente su presupuesto entre actividades recreativas, salidas gastronómicas y alojamiento.

Costos de Alojamiento: Una Realidad que Impacta

El mercado de alquileres temporarios en Mar del Plata también presenta cifras elevadas. En el Bosque Peralta Ramos, un área apreciada por su tranquilidad y belleza natural, las casas de tres ambientes están disponibles a partir de $100.000 por día. La alta demanda durante enero es una realidad que los visitantes deben considerar al planificar su estancia.

Sugerencias para unas Vacaciones con Menos Estrés

Con los costos en aumento, es fundamental que los turistas analicen detenidamente su presupuesto para este verano 2026. Expertos recomiendan comparar precios y priorizar actividades clave para equilibrar el ocio y la economía. Planificar con antelación puede ser la clave para disfrutar de unas vacaciones inolvidables sin contratiempos financieros.