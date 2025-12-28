Tempestades de Invierno Azotarán Gran Parte de EE. UU. con Nieve y Vientos Fuertes

Intensa Tormenta de Invierno Afecta Estados Unidos: Nieve, Viento y Frío Extremo

Una poderosa tormenta invernal avanza desde las planicies del centro de Estados Unidos, generando condiciones climáticas que impactan a diversas regiones del país. Meteorólogos anticipan un panorama de nieve, lluvia helada y vientos fuertes para los próximos días.

Un Ciclón que Genera Problemas en Varias Regiones

Bob Oravec, jefe de pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología en Maryland, explicó que diferentes partes del país experimentarán variados efectos de esta tormenta. Algunas áreas recibirán intensas nevadas, mientras que otras enfrentan vientos fuertes y temperaturas en descenso.

Advertencias en el Medio Oeste

La tormenta comenzó a disseminar nieve y vientos intensos en el medio oeste superior, donde se han emitido alertas por condiciones de blancura extrema y posibles tormentas de nieve que podrían hacer imposible la circulación en algunas zonas. Se prevé que las nevadas superen el pie en partes de los Grandes Lagos, con hasta 60 centímetros posibles a lo largo de la costa sur del Lago Superior.

El Sur en Alerta por Tormentas Fuertes

En la región sur, meteorólogos apuntan a la llegada de severas tormentas eléctricas que marcarán el arribo de un drástico frente frío, conocido popularmente como «Blue Norther», que traerá un marcado descenso de temperaturas y fuertes vientos del norte, poniendo fin a días de calor récord en la zona.

Un Clima Inusual dAnticipando una Transición Importante

La temporada nevada en el medio oeste y noreste contrasta notablemente con la calidez primaveral que se mantiene en el centro y sur del país, donde las altas temperaturas han llevado a Santa a sudar tras la reciente celebración navideña. En Atlanta, la temperatura pronosticada para el domingo será de aproximadamente 22 °C, luego de alcanzar un récord de 26 °C el día anterior.

Un Cambio Drástico en el Clima

Este calor inusual dará paso rápidamente a un frente frío que generará lluvias en gran parte del sur durante la noche del domingo hasta el lunes, seguido de un clima más frío que se extenderá hasta el Día de Año Nuevo. En Atlanta, las temperaturas mínimas podrían descender hasta -4 °C para la madrugada del martes, marcando un notable enfriamiento en la región.

Expectativas de Clima Severas en las Próximas Horas

Se espera que en las próximas 48 horas el ciclón produzca intensas nevadas y condiciones de tormenta en el medio oeste y los Grandes Lagos, así como lluvia helada en Nueva Inglaterra y tormentas eléctricas en el este y sur del país, acompañadas de fuertes vientos. Los meteorólogos advierten sobre la intensa interacción entre el aire frío que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido presente en el sur de los Estados Unidos.

Impacto en el Transporte Aéreo y Terrestre

La tormenta ya ha tenido consecuencias significativas, con miles de retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste y la región de los Grandes Lagos durante el fin de semana, cuando muchas personas viajan entre las festividades de Navidad y Año Nuevo. Mientras tanto, en California, el clima se ha mantenido seco luego de potentes tormentas que causaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, con al menos cuatro fallecidos reportados debido a la severidad de las condiciones climáticas.