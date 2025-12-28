Descubren cerámicas de 1400 años en antiguo monasterio de Kuwait

Un equipo franco-kuwaití ha desenterrado vestigios que revelan la rica historia de convivencia entre comunidades cristianas y musulmanas en los inicios de la era islámica.

En la isla de Failaka, un equipo de arqueólogos ha encontrado fragmentos de cerámica con inscripciones en escritura siríaca, vinculados a un antiguo complejo cristiano. Este hallazgo es clave para entender la interacción cultural en los primeros tiempos del islam.

Detalles del Descubrimiento

Los restos fueron hallados en una zona histórica que data de las épocas islámicas omeya y los inicios del periodo abasí, que comprenden entre mediados del siglo VII y mediados del siglo IX. La misión arqueológica, que combina expertos de Francia y Kuwait, reportó estos artefactos como “excepcionales”, según el Consejo Nacional de Cultura, Artes y Letras de Kuwait.

Características de las Piezas Encontradas

Los fragmentos de cerámica, que tienen aproximadamente 1400 años de antigüedad, presentan textos grabados en siríaco. Esta evidencia se localiza en un área que fue hogar de una comunidad cristiana, posiblemente asociada a las tradiciones siríacas orientales, dentro del yacimiento conocido como Al Qusur.

Pormenores de la Excavación

Las excavaciones han estado en curso desde 2011, desenterrando no solo la cerámica, sino también rastros tempranos de basalto artificial y estructuras arquitectónicas de relevancia relacionadas con el asentamiento monástico de las épocas omeya y abasí, lo que resalta la importancia cultural del sitio.

Relevancia Histórica del Monasterio

Este sitio arqueológico incluye los restos de un monasterio que contaba con una iglesia de gran tamaño, un comedor amplio y áreas destinadas a la preparación de alimentos. El descubrimiento arroja luz sobre la vida monástica y la presencia del cristianismo en la región, evidenciando una coexistencia notable entre poblaciones cristianas y musulmanas en los primeros siglos del islam.