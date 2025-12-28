Avanza la investigación sobre los testaferros de Toviggino y la mansión en Pilar

Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, se presentarán este lunes para declarar en la investigación que los vincula como posibles testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta es la primera vez que ofrecen un descargo en el marco de la causa que indaga sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.

Una Declaración Clave en el Caso

Ambos aceptaron la convocatoria del juez Marcelo Aguinsky, a pesar de no estar obligados a presentarse. La declaración se llevará a cabo por videoconferencia a las 11:00 horas y podría marcar un punto de inflexión en el caso, abriendo posibilidades para nuevas pruebas y medidas judiciales.

La Mansión y los Agradecimientos de la Justicia

A pesar de que Pantano y Conte figuran como propietarios de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, la justicia no tiene dudas de que no son los verdaderos dueños. La semana pasada, el juez Aguinsky ordenó investigar el origen del dinero utilizado para adquirir esta propiedad y otros bienes, citando al titular de la DGI, Mariano Mengochea.

Derecho a Declarar

El juez informó a Pantano y Conte sobre su derecho a declarar, opción que decidieron ejercer junto a su abogado, Mariano Morán. Es importante aclarar que esto no se considera una indagatoria, que es un procedimiento distinto donde se llama a una persona acusada.

Detalles de la Investigación

Luciano Pantano y Ana Lucía Conte son propietarios de «Real Central SRL», empresa encargada de gestionar la mansión en Pilar, además de contar con 54 vehículos de lujo y otra propiedad en el mismo barrio. Tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, se confirmó que ambos carecen de fondos declarados que justifiquen la posesión de tales bienes.

Las Conexiones con el Fútbol Argentino

Las sospechas sobre Pantano y Conte apuntan a Toviggino, ya que en la mansión se hallaron objetos vinculados a la AFA, incluyendo un bolso y una plaqueta de Barracas Central, club presidido por Matías Tapia, hijo de Claudio “Chiqui” Tapia. Además, varios vehículos encontrados en la propiedad estaban registrados a nombre de familiares del dirigente.

La Red de Empresas y el Dinero Sospechoso

«Real Central SRL» adquirió la casa por 1.800.000 dólares de «Malte SRL», cuyo propietario, Mauro Paz, ha sido presidente de una asociación de fútbol femenino. Se ha señalado que Pantano también tiene vínculos con la Asociación de Futsal y el club Almirante Brown.

Pablo Toviggino en el Futuro del Caso

A medida que avanza la investigación, el juez Aguinsky ha tomado medidas directas sobre Toviggino. Se levantó el secreto fiscal y bancario no solo de él, sino también de su familia y empresas relacionadas, muchas de las cuales están radicadas en su provincia natal, Santiago del Estero.

Con las declaraciones programadas para este lunes, la causa se adentrará en un nuevo capítulo y se espera que las declaraciones de Pantano y Conte aporten información crucial al desarrollo del caso.