Milei Planifica Decreto para Aumentar Salarios del Poder Ejecutivo

El Presidente Milei Anunciará Aumento Salarial para Funcionarios del Estado

Un cambio esperado: Tras dos años sin ajustes, el presidente Javier Milei firmará un decreto para incrementar los salarios de la alta dirección del Estado, buscando recuperar el poder adquisitivo perdido.

Después de un largo período sin ajustes salariales, el presidente Javier Milei se prepara para anunciar un aumento en los haberes de la alta dirección del Estado. Este decreto, que se publicará en el Boletín Oficial el 2 de enero, aplicará a la Presidenta, Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Impacto del Poder Adquisitivo en la Decisión

Desde Casa Rosada, informaron que esta medida surge como respuesta a la notable pérdida del poder adquisitivo que han enfrentado estos funcionarios, estimada en un 60% desde el inicio del mandato de Milei. La intención es retener talento y mantener competencias clave ante la disparidad con los sueldos del sector privado, tal como confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Ajuste Salarial Sin Diferenciación

El entorno presidencial subrayó que la recomposición no generará un trato preferencial hacia estos funcionarios en comparación con el resto del sector público. “No habrá un esquema distinto al de los empleados estatales que han sido parte de la paritaria nacional”, afirmaron, refiriéndose al acuerdo salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Salarios Actuales y Desfasados

Actualmente, los salarios brutos del Ejecutivo están en torno a los 4 millones de pesos para el Presidente, 3,58 millones para los ministros y 2,8 millones para los subsecretarios. Estos montos se han quedado atrás frente a otras estructuras del Estado, ya que un senador recibe cerca de 9,5 millones de pesos mensuales.

Consecuencias del Congelamiento Salarial

El Gobierno admite que el congelamiento de sueldos ha dificultado la creación y continuidad de equipos de trabajo eficientes, ya que muchos profesionales han optado por no ocupar cargos debido a los bajos salarios en comparación con el sector privado. Este fenómeno, reconocido en Balcarce 50, ha impactado negativamente en la gestión administrativa y en la implementación de políticas públicas.

Un Proceso de Mediación

El decreto fue elaborado en las últimas semanas por un grupo selecto del Ejecutivo, que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Federico Sturzenegger; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa busca equilibrar la necesidad de aumentar ingresos sin alejarse del enfoque de austeridad que caracteriza al Gobierno.

Un Compromiso para el Futuro

El anuncio oficial se llevará a cabo una vez finalizado el ciclo electoral de octubre. Esta decisión responde al compromiso que Milei asumió con su gabinete de revisar la situación salarial a partir de enero de 2026, tras un período de ajuste y congelamiento como parte de su estrategia económica.