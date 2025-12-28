Tragedia en Corrientes: Hallan sin vida a los dos turistas arrastrados por el río

Tragedia en el Paraná: Encuentran sin vida a dos turistas chubutenses

Tras días de intensas lluvias y un estado de emergencia en Corrientes, la búsqueda concluye en una nota trágica.

En un lamentable suceso, dos turistas de Chubut perdieron la vida tras sumergirse en el río Paraná en medio de un violento temporal que afecta a la provincia de Corrientes. Este evento ha causado evacuaciones masivas y graves daños en varias localidades.

Los hombres, identificados como Sebastián Vargas, de 35 años, y Facundo Herrera, de 23, desaparecieron el sábado alrededor de las 19 horas en la localidad de Ituzaingó. Se encontraban en un grupo de amigos cuando decidieron ingresar al agua en un área no habilitada para nadar. Tras la alerta de su desaparición, se activó un operativo de búsqueda por parte de la Prefectura y la policía local, que culminó con el hallazgo de sus cuerpos.

Los turistas se internaron en la zona conocida como el ex zoológico, a la altura del kilómetro 1.450 del Paraná. Este lugar ha sido señalado como peligroso y carece de salvaguardias para nadadores. Por el momento, el caso está bajo la investigación de la Fiscalía de Eugenio Balbastro.

Corrientes enfrenta un diciembre inusual: Lluvias récord y emergencia en San Luis del Palmar

Este diciembre, Corrientes ha registrado un aumento sin precedentes en las precipitaciones, alcanzando la cifra de 520 milímetros, tres veces el promedio habitual para el mes. Esta situación ha llevado a la declaración del estado de emergencia en varios municipios, especialmente en San Luis del Palmar.

Datos del Observatorio Meteorológico del INTA indican que este año las lluvias han superado los 1.800 milímetros, reafirmando una tendencia alarmante de precipitaciones anormalmente altas.

Las recientes lluvias, que han ocasionado casi 400 milímetros en 48 horas en San Luis del Palmar, provocaron desbordes en arroyos y evacuaciones de más de 300 personas. Hasta ahora, el intendente Néstor Buján ha informado sobre 79 familias evacuadas y otras 45 que optaron por autoevacuarse, sumando un total de más de 400 personas afectadas.

El intendente expresó: «No esperábamos semejante cantidad de agua caída en tan pocas horas». En este momento, la atención está centrada en alrededor de 100 familias que residen en zonas críticas cercanas a la ruta provincial N°5.

La ayuda está siendo coordinada entre el municipio y el gobierno provincial, mientras se mantiene la alerta por nuevas lluvias emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, lo que ha generado preocupación en la comunidad.