Milei en Vivo: Debate sobre la Ley de Glaciares y Actualizaciones sobre la Investigación a Adorni

El Futuro de Manuel Adorni: ¿Regreso a las Conferecias?
Un alto funcionario de la Casa Rosada ha confirmado que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, volverá a ser la voz de su gestión en conferencias de prensa, aunque no hay fechas definidas al respecto.
Durante una jornada marcada por la incertidumbre, se destacó que Adorni aún no abordará los recientes cuestionamientos sobre su patrimonio y sus viajes, que han desencadenado investigaciones penales.
Confidencialidad en Tiempos de Crisis
El oficialismo ha dejado claro que no se ofrecerán respuestas inmediatas sobre las denuncias que salpican la gestión de Adorni. “Cada pregunta sobre el tema será una pregunta perdida; no se va a responder”, afirmaron desde el entorno gubernamental.
La Última Conferencia de Adorni
La última vez que Manuel Adorni se enfrentó a los medios fue el 25 de marzo, donde optó por no aclarar los hechos en cuestión, argumentando que podría afectar la causa judicial en su contra. Aseguró que cualquier declaración relevante se hará ante un juez.
Futuro Incierto en su Comunicación
Desde entonces, el jefe de Gabinete ha mantenido un bajo perfil mediático, y, al menos por ahora, no están previstas nuevas conferencias de prensa ni entrevistas que puedan generar más controversia.