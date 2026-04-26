Milei EN VIVO: El Presidente condena el ataque a Trump y critica la "retórica violenta de la izquierda"

Caputo Urge a Mejorar la Inversión en Seguridad Nacional tras el Ataque a Trump

El asesor presidencial, Santiago Caputo, critica la falta de comprensión sobre la importancia de la inteligencia y la defensa en el país, a raíz del reciente ataque a Donald Trump.

En un contexto marcado por la tensión internacional, Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, expresó su preocupación por la actitud de ciertos sectores locales que desestiman la necesidad de fortalecer la seguridad nacional. Sus declaraciones surgieron tras el ataque sufrido por Donald Trump la noche anterior.

La Crítica a la Desinformación Local Caputo no dudó en calificar de «pelotudos» a quienes consideran que la inversión en defensa, inteligencia y ciberseguridad son solo caprichos. Su mensaje busca concientizar sobre la urgencia de estos temas, cruciales para el bienestar del país frente a amenazas globales.

Visita de Peter Thiel: Una Oportunidad Aprovechada Estos comentarios se produjeron en el marco de la reciente visita de Peter Thiel, un destacado empresario estadounidense. Thiel es conocido por su trabajo en plataformas de defensa y seguridad que se utilizan en diversas naciones. Su encuentro con el presidente Milei ha generado opiniones encontradas, especialmente desde la oposición.

La Importancia de la Ciberseguridad y la Infraestructura Caputo afirmó que la inversión en infraestructura crítica y en la protección de fronteras es esencial para mantener la soberanía y la seguridad nacional. Según él, ignorar estas cuestiones puede acarrear graves consecuencias para el país.