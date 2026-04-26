Colapinto Desata Pasión: Multitud de Fanáticos Transforma Palermo

El famoso piloto argentino hizo historia al conducir un auto de Fórmula 1 por las avenidas de la capital, cautivando a miles de fanáticos que no quisieron perderse el emocionante Road Show.

Una multitud entusiasta se reunió en Palermo para ver a Franco Colapinto hacer su primera pasada al volante de un Fórmula 1, transformando las calles en un espectáculo vibrante lleno de energía y fervor.

Un evento sin precedentes

Desde temprano, más de 500.000 personas se dieron cita en el evento, donde también se ofrecía una amplia variedad de merchandising. Las banderas se vendían a $20.000, mientras que gorras y camisetas alcanzaban precios de hasta $40.000. La emoción era palpable en el aire, sobre todo cuando los asistentes veían pasar a su ídolo.

Historias de fanáticos

Entre la multitud, se destacó la historia de Mariana Vargas y sus hijos, quienes se tomaron el tren desde San Miguel. Llegaron con carteles animando a Colapinto y esperaban obtener su autógrafo en una camiseta de Boca. “Desde que entró en la Fórmula 1, lo seguimos siempre”, comentó.

Un espectáculo lleno de sorpresas

La atmósfera era festiva con familias que llegaban preparadas para disfrutar todo el día. Carlos Soria, un asistente desde La Plata, trajo su propio picnic. “Sabíamos que no veríamos la acción de cerca, pero igual lo disfrutamos”, dijo mientras respondía a las incesantes preguntas de su nieta.

La magia de Colapinto

El piloto, emocionado, interactuó con la multitud: “Volver a la Argentina siempre es un placer”, declaró antes de lanzar gorritas al público, desatando gritos de alegría.

La llegada del gran momento

Justo antes del mediodía, el bullicio creció: Colapinto se presentó formalmente, y hasta el más distante en el evento intentó tener una vista a la pista. “¡Es un día histórico!”, anunciaron los organizadores mientras la multitud aplaudía con fervor.

La emoción en cada rincón

Mientras el rugido del motor del Lotus E20 llenaba el aire, los fans coreaban su nombre, algunos incluso se encontraban en los balcones de los edificios cercanos para no perderse un instante del espectáculo.

Impacto y organización

La seguridad del evento fue notoria, con un gran operativo que incluyó el cierre de varias calles y una estricta organización de accesos. Los frentistas pudieron ingresar a sus cocheras, mientras otros disfrutaban de la transmisión en vivo a través de plataformas digitales.

Una historia de amor por la velocidad

Aníbal Colapinto, padre del piloto, no pudo contener las lágrimas al ver el amor y el apoyo del público. “Sabía lo que le costó llegar hasta aquí. Hoy, gira en su país para devolverles a sus seguidores un poco de todo el apoyo que le brindan”, expresó.