Meta despedirá a 8,000 empleados y aumentará su inversión en IA

La empresa detrás de Facebook e Instagram, Meta, ha decidido reducir su plantilla en un 10%, lo que representa unos 8,000 empleados, mientras intensifica su enfoque en proyectos de inteligencia artificial.

Despedidos en Marcha

Meta, la reconocida empresa de redes sociales, ha comunicado a sus empleados su intención de llevar a cabo un recorte del 10% en su personal, equivalente a aproximadamente 8,000 despidos. Adicionalmente, la compañía no cubrirá miles de vacantes que estaban en proceso de contratación.

La Razón Detrás de los Despidos

Una de las razones centrales detrás de esta medida es el creciente gasto de Meta en inteligencia artificial, donde la empresa planea invertir la asombrosa suma de 135,000 millones de dólares este año. Esto representa una cantidad equivalente a lo que se ha gastado en IA en los últimos tres años combinados.

La Visión de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, ha expresado que ha notado un aumento en la productividad de los empleados que utilizan herramientas de IA, argumentando que una sola persona ahora puede realizar proyectos que antes requerían de un equipo completo.

“Creo que 2026 será el año en que la IA transformará de manera significativa nuestra forma de trabajar”, afirmó Zuckerberg, sugiriendo un futuro donde la inteligencia artificial juega un papel crucial en la eficiencia laboral.

Reacciones en el Interior de la Empresa

A pesar de que Meta ya había hecho recortes anteriores, los empleados habían estado anticipando este movimiento, debido a la reciente dirección de la empresa hacia un desarrollo intensivo de inteligencia artificial.

Este mes, Meta también notificó a los empleados que comenzaría a monitorear cómo utilizan las computadoras de trabajo, con el fin de mejorar sus herramientas de IA. Algunos trabajadores han calificado esta práctica como «distópica» ante la inminente ola de despidos.

Un Contexto de Despidos en la Industria Tecnológica

Los recortes anunciados son los más grandes desde 2023 y forman parte de una tendencia en la industria tecnológica, donde numerosas empresas, como Amazon, también han hecho anuncios de grandes reducciones de personal en los últimos meses.

Con estos movimientos, Meta se alinea con otras grandes corporaciones que están reestructurando sus operaciones en un entorno cada vez más competitivo y enfocado en la inteligencia artificial.