Chernobyl: el hongo negro que desafía la radiación

A 40 años del accidente nuclear de Chernobyl, se descubren sorprendentes formas de vida en el lugar más contaminado del mundo. Entre ellas, destaca un hongo que no solo sobrevive a la radiación, sino que la utiliza como fuente de energía.

La Resiliencia del Hongo Negro

El hongo negro, conocido científicamente como Cladosporium sphaerospermum, ha demostrado poseer una sorprendente capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Mientras la mayoría de las formas de vida se mantienen alejadas de las ruinas de la central nuclear, este hongo se ha establecido en las paredes del reactor 4, prosperando en un entorno que otros organismos no pueden soportar.

Un Hongo que «Se Alimenta» de la Radiación

El Dr. Sebastián Pelliza, investigador del CONICET, explica que este hongo utiliza un mecanismo llamado «radiosíntesis», lo que le permite captar la radiación ionizante y convertirla en energía química. Esto es similar a cómo las plantas realizan la fotosíntesis aprovechando la luz solar.

Características Únicas de Cladosporium sphaerospermum

Este hongo, del filo Ascomycota, se caracteriza por su color negro y su alta concentración de melanina, que lo protege de la radiación. Su capacidad de adaptarse a diversas condiciones ambientales lo convierte en un ser altamente resiliente, capaz de prosperar en suelos y materiales orgánicos descompuestos, incluso en entornos donde otros organismos no pueden sobrevivir.

El hongo Cladosporium sphaerospermum realiza la «radiosíntesis», similar a la fotosíntesis de las plantas.

¿Podría Cambiar el Futuro de la Exploración Espacial?

Investigaciones recientes sugieren que el hongo negro podría tener aplicaciones en la protección de astronautas contra la radiación durante misiones espaciales. Se ha comprobado que en la Estación Espacial Internacional, este hongo puede reducir los niveles de radiación, lo que abre la puerta a su uso en futuras misiones a Marte.

Posibilidades en Descontaminación Nuclear

Además, el hongo tiene el potencial de ser utilizado en procesos de descontaminación nuclear. Su capacidad para absorber compuestos radiactivos podría ayudar a limpiar áreas altamente contaminadas como Chernobyl, ofreciendo una alternativa más segura que los métodos tradicionales.

El Hongo Negro y Su Relación con la Salud Humana

A pesar de su sorprendente adaptación, el hongo negro no representa un riesgo inminente para la salud de las personas. Pelliza aclara que, aunque es común en ambientes cotidianos, las cepas que crecen en Chernobyl se han adaptado a su entorno, y son perfectamente manejables bajo condiciones normales.

Sin embargo, como cualquier otro hongo, puede convertirse en un problema para personas inmunodeprimidas o alérgicas, por lo que es fundamental controlar su presencia en lugares sensibles, como hospitales.