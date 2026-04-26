Silencio Oficial: Adorni en Espera y el Círculo Rojo Se Reenfoca en Macri

En medio de un clima de opacidad en el gobierno, el caso Manuel Adorni se convierte en un terreno resbaladizo. A medida que el silencio se impone entre los ministros, surge un ambiente de inquietud en la política nacional.

En una inusual atmósfera de calma, el caso que involucra a Manuel Adorni se encuentra en el ojo del huracán. Durante estos días, el gobierno ha optado por evitar la consulta pública, ya sea eludiendo preguntas o cerrando la sala de prensa de la Casa Rosada. A pesar de que el tumulto ha cedido, persiste la inquietud ante la reciente decisión del juez Rafecas, quien desestimó irregularidades en el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial, dejando a la opinión pública con la sensación de que condenar a Adorni por sus deudas será una tarea complicada.

El Miedo a un Escándalo Mayor

El evadir preguntas se ha vuelto una práctica común entre los altos funcionarios, reflejando un temor palpable de verse envueltos en un escándalo que podría tocar las puertas de la justicia. Este silencio, mayor al habitual, puede interpretarse como una estrategia del gobierno para evitar quedar atrapado en las redes del marketing opositor, que se alimenta de las torpezas comunicacionales del oficialismo y de Adorni. En este contexto, solo Javier Milei y su hermana han decidido manifestarse, preparándose para un gran evento en Diputados, donde Adorni tendrá que responder a un torrente de más de 4,000 preguntas, alimentando el espectáculo político.

Patricia Bullrich: La Nueva Favorita

Si la lógica política siguiera su curso natural, Patricia Bullrich se perfila como la candidata más viable para las próximas elecciones porteñas. La exministra ha comenzado a cosechar más apoyo que Adorni, incluso insinuando que no tiene intenciones de retirarse del Senado, anticipando su posible rol como compañera de fórmula de Milei para las elecciones de reelección en 2027. La sombra de un nuevo liderazgo comienza a proyectarse mientras Adorni se aleja del escenario político.

Dinámicas Entre el Poder y los Negocios

En medio de este torbellino político aparece Paolo Rocca, de Techint, quien se reunió con Mauricio Macri para discutir el futuro del PRO. Durante su encuentro, Rocca enfatizó que es crucial para la salud política del país que Macri y su partido se reposicionen para la contienda electoral de 2027. Sin embargo, la reticencia de Macri a entrar de nuevo en la lucha parece clara, a pesar de que la presión aumenta. La política, una vez más, se encuentra atrapada en un entrelazado de intereses personales y empresariales que desafían la lógica en tiempos de incertidumbre.

A medida que las elecciones se acercan, la figura de Bullrich gana tracción mientras las nubes de polémica continúan rodeando a Adorni. En esta enrevesada trama, las alianzas políticas se reconfiguran y los antiguos antagonismos asoman la cabeza, dejando entrever que la lucha por el poder en la Argentina está lejos de llegar a su fin.