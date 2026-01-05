Milei financia a aliados, Kicillof busca apoyo en el interior contra Cristina

El peronismo enfrenta un momento crítico al intentar evitar la ruptura entre sus facciones del AMBA y el interior. Esta tensión remarca la dificultad de reencontrar la unidad que una vez caracterizó al partido entre 1989 y 1999.

Las Raíces del Conflicto Peronista

La historia reciente del peronismo se ha visto marcada por tensiones internas. Desde la derrota de 1999, donde se fracturó el pacto entre Menem y Duhalde, el partido ha luchado por construir puentes entre su base en Buenos Aires y la del interior. En 2019, un nuevo intento de unidad centrado en figuras como Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa logró estabilizar las relaciones en la región metropolitana, pero dejó de lado a los referentes del interior.

Intentos Anteriores de Unidad

Néstor Kirchner buscó la cohesión del partido con una candidatura presidencial para 2011. En 2010, se programaron reuniones con el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, para explorar una alianza que podría haber fortalecido los lazos del peronismo. Sin embargo, el plan se desplomó tras la muerte de Kirchner, y Cristina asumió el liderazgo con un enfoque más confrontativo que conciliador.

Una Oportunidad Perdida

Tras la muerte de Kirchner, la estrategia de Cristina llevó a un empobrecimiento programático del peronismo, exponiendo aún más su debilidad en el ámbito político. El desafío radicaba en transformar la confrontación en colaboración hacia un futuro político compartido.

De la Sota y la Búsqueda de Unidad

José Manuel de la Sota fue un defensor de la unidad, al punto de discutir su participación como candidato presidencial en 2019. Su trágica muerte en un accidente en 2018 frustró un nuevo intento de cohesión entre los distintos sectores del peronismo, que aún requerían un liderazgo fuerte y unificado.

Un Momento Decisivo para el Peronismo

Las elecciones internas del Partido Justicialista en Buenos Aires se aproximan, y la falta de acuerdo entre las facciones puede socavar gravemente la estructura partidaria. El cristinismo y el encabezado por Axel Kicillof deben encontrar un terreno común para evitar que adversarios como Milei avancen en el mapa político.

Divisiones Internas y Futuras Amenazas

Mientras se cierran las listas para las internas, la fragmentación entre los seguidores de la línea dura de Cristina y los más moderados representa un riesgo. La historia del peronismo sugiere que una división podría resultar en un debilitamiento drástico en el contexto electoral.

El Papel del Gobierno de Milei

El gobierno actual ha comenzado a formar alianzas con gobernadores de provincias clave, lo que podría desestabilizar aún más al peronismo. Acuerdos como la concesión del yacimiento de Bajo de la Alumbrera a Catamarca y Tucumán son ejemplos de cómo las provincias pueden inclinarse hacia Milei si el peronismo no solidifica sus cimientos.

Perspectivas Futuras para Kicillof

Axel Kicillof busca conectar su candidatura presidencial en 2027 con gobernadores del interior, estableciendo una red de apoyo frente a los desafíos actuales. No obstante, debe enfrentar la resistencia de un peronismo históricamente dividido y resentido hacia las decisiones de la dirigencia del AMBA.

Construyendo Puentes en Tiempos Difíciles

La cohesión del peronismo no solo es esencial para su supervivencia política, sino que también podría ser la clave para enfrentar la creciente oposición. Solo un esfuerzo conjunto, más allá de los egos individuales, podrá dar una voz fuerte y unificada a uno de los movimientos políticos más influyentes de Argentina.