Checo Pérez revela la verdad detrás de su salida de Red Bull: ‘Todo era un problema’

El piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez comparte detalles inéditos sobre su salida del equipo Red Bull, revelando tensiones y el ambiente complicado que vivió en su última temporada.

Un Regreso Por Todo Lo Alto

Checo Pérez se alista para su regreso a la Fórmula 1 en 2026, luego de un año de ausencia marcado por su abrupta salida de Red Bull Racing, un equipo con el que tuvo una relación tumultuosa.

La Presión que Enmarcó Su Permanencia

En una reciente entrevista con Oso Trava en el podcast Cracks, el piloto compartió que su experiencia en Red Bull estuvo marcada por una presión constante y exigencias difíciles de manejar. Pérez relató que cada carrera generaba conflictos, ya que su rendimiento siempre era comparado con el de su compañero Max Verstappen.

Conversación Clave con Christian Horner

Checo reveló que su conversación final con el director del equipo, Christian Horner, fue esclarecedora, enfatizando la tensión que existía cuando lograba ser más rápido que Verstappen. «En Red Bull, todo era un problema; ser más rápido que Max generaba tensión, y ser más lento también», comentó.

Desafíos Técnicos y Luchas Internas

Pérez también abordó cómo se sintió en desventaja respecto a las actualizaciones de su coche, que no siempre se aplicaban de igual manera que al de su compañero. En el Campeonato de 2023, luchó intensamente, pero la competencia se tornó cada vez más complicada.

Frustraciones en la Pista

Recordando un punto crítico en la temporada, Checo mencionó que las cuatro primeras carreras fueron muy reñidas, con ambos pilotos ganando dos. Sin embargo, la falta de rendimiento en algunos circuitos lo llevó a un estado de frustración y desconfianza.

Reflexiones sobre el Futuro

Pérez lamentó que, a pesar de contar con un equipo con el potencial de dominar la Fórmula 1 durante la próxima década, la discordia interna socavó esa posibilidad. «Teníamos el mejor equipo, pero desafortunadamente todo se destruyó», aseguró.

Un Adiós con Buena Energía

A lo largo de la conversación, Checo enfatizó que su salida fue una oportunidad para nuevos comienzos. Afirmó que terminó en buenos términos con su equipo y compañeros, lo que le deja una sensación de paz. «Me sentía triste, pero en el fondo sabía que era lo mejor», concluyó.