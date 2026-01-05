Trump: EE. UU. ‘dirigirá’ Venezuela hasta la ‘transición segura’

Las respuestas de los líderes sudamericanos a los recientes bombardeos de EE. UU. en Venezuela y la supuesta captura de Nicolás Maduro revelan profundas divisiones ideológicas. Desde elogios hasta condenas, la región analiza las implicaciones de este conflicto.

Fuerte condena de Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no escatimo en críticas, al calificar los ataques como una «línea inaceptable». En un mensaje en X, Lula enfatizó que estas acciones constituyen «el primer paso hacia un mundo de violencia y caos», donde prevalece la «ley del más fuerte» en lugar del multilateralismo.

El mandatario también recordó momentos sombríos de intervencionismo en la política latinoamericana y advirtió sobre el peligro que esto representa para la paz en la región. Lula instó a la comunidad internacional, a través de la ONU, a responder con firmeza ante esta situación.

Colombia: alerta ante la intervención

El presidente colombiano Gustavo Petro también condenó los ataques, afirmando que desplegaría fuerzas en la frontera con Venezuela ante un posible éxodo masivo de refugiados. En su cuenta de X, hizo un llamado a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos y la ONU, subrayando que «la paz y el respeto por el derecho internacional deben prevalecer».

Petro rechazó la agresión y reafirmó el compromiso de Colombia con la vida y la dignidad humana, resaltando la necesidad de una solución pacífica al conflicto.

Chile y México también se pronuncian

El presidente chileno Gabriel Boric expresó su «preocupación y condena» por las acciones militares, enfatizando en las redes sociales la importancia de resolver la crisis venezolana a través del diálogo y el apoyo multilateral, y no mediante la violencia.

Por su parte, la presidenta mexicana Gloria Sheinbaum emitió una breve declaración adherida a los principios de la Carta de la ONU, defendiendo la integridad territorial y la independencia política de cada nación.

Diversas posturas en la región

En contraste, el presidente argentino Javier Milei, aliado de Trump, celebró la operación con su característica frase: «¡Avanza la libertad! ¡Viva la libertad, carajo!».

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aplaudió la captura de Maduro, advirtiendo que «el momento de los narcos chavistas se acerca» y instó a los líderes de la oposición a retomar el control del país.