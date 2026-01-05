Las Claves del Escándalo en Auge

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de denuncias que apuntan a graves irregularidades financieras. Las investigaciones, impulsadas por organismos estatales y la presentación de diversas causas, exploran el oscuro entramado económico que rodea al fútbol profesional en el país.

Un Complejo Panorama Judicial

Las causas abiertas incluyen presuntos delitos como lavado de activos, evasión fiscal y apropiación indebida de aportes previsionales, entre otros. Estos expedientes, aunque distintos, apuntan hacia un mismo punto: el cuestionable manejo de los fondos en el ámbito del deporte argentino.

Sur Finanzas: Lavado de Activos y Evasión Fiscal

Uno de los casos más relevantes surge de una denuncia contra la financiera Sur Finanzas S.A. dirigida por Ariel Vallejo. Las investigaciones han evidenciado operaciones irregulares que, entre 2022 y 2025, ascienden a 818.000 millones de pesos, utilizando monotributistas de diversas categorías.

Este expediente se encuentra en los tribunales de Lomas de Zamora y ha iniciado múltiples allanamientos ordenados inicialmente por el juez Luis Armella, continuados por el juez Federico Villena tras una resolución de la Cámara Federal de La Plata.

Apropiación Indebida de Tributos

ARCA ha denunciado a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un total de 19.000 millones de pesos. La AFA, actuando como agente de retención, habría desviado estos fondos que deberían haber sido entregados al fisco.

Maniobras Durante el Cepo Cambiario

Simultáneamente, la Justicia investiga denuncias de irregularidades en la venta de dólares a precio oficial. Se sospecha que varias entidades financieras compraban dólares al tipo de cambio oficial para luego revenderlos en el mercado informal, generando grandes ganancias.

Negocios y Contratos Internos con TourProdEnter

La empresa TourProdEnter LLC, que se convirtió en el agente comercial de la AFA, también está bajo la lupa. Se estima que administró más de 260 millones de dólares en contratos de patrocinio y organización de eventos, de los cuales más de 42 millones habrían sido desviados a empresas en EE.UU. sin actividad económica declarada.

Investigación sobre una Mansión en Villa Rosa

La investigación se extiende a una mansión en Villa Rosa, cuya propiedad podría estar vinculada a las maniobras financieras. La Justicia está determinando si fue adquirida con fondos cuya procedencia es sospechosa.