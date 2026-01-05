Revelan el posible setlist de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny se prepara para deslumbrar al mundo como la figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

La actuación del Conejo Malo promete ser un evento inolvidable, con una selección musical que abarca sus hitos más destacados. Se rumorea que su setlist incluirá clásicos que marcaron su carrera, junto con posibles colaboraciones sorpresas de otros grandes artistas latinos.

Setlist Estelar en Camino

Según fuentes cercanas, aunque no hay una confirmación oficial, las canciones Soy Peor, Diles y Chambea ocuparán un lugar privilegiado en su presentación, simbolizando su ascenso en la música trap latino. También se espera que en el escenario aparezcan figuras como Mambo Kingz, Farruko u Ozuna como invitados especiales.

Un Homenaje al Orgullo Puertorriqueño

La música de Acho PR y PFKR también podría tener su espacio en el repertorio, reflejando la cultura y el orgullo de Puerto Rico. Se incluye una lista anticipada de posibles artistas invitados, tales como Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi y Ñengo Flow.

Detalles del Evento

El show comenzará poco después de la segunda mitad del juego, entre las 20:00 y 20:30 horas (hora del Este). Este esperado espectáculo permitirá a los fans disfrutar de los éxitos de Bad Bunny desde la comodidad de sus hogares, ya que se transmitirá en distintos canales de televisión en Estados Unidos.

La Segunda Oportunidad de Bad Bunny

Esta será la segunda vez que Bad Bunny se presente en el Super Bowl. Su debut tuvo lugar en 2020, donde brilló junto a Shakira y Jennifer López, interpretando éxitos como I Like It y Callaíta en un emocionante mashup.

El regreso del Conejo Malo al escenario del Super Bowl como estrella principal en 2026 es un testimonio de su impacto y popularidad en la música contemporánea, prometiendo una noche llena de ritmo y energía que no querrán perderse.