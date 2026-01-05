Delcy Rodríguez propone a Trump y EE.UU. una agenda de cooperación

En un notable giro diplomático, Delcy Rodríguez, quien tomará las riendas de Venezuela, envía un mensaje conciliador hacia Estados Unidos y Donald Trump, buscando establecer un diálogo constructivo.

Un Mensaje de Paz

Delcy Rodríguez, asumiendo la presidencia interina de Venezuela, ha publicado un mensaje en sus redes sociales que enfatiza la necesidad de paz y cooperación internacional. «Venezuela reafirma su vocación de paz y convivencia pacífica», sostiene en un tono que contrasta con sus declaraciones previas, instando a un enfoque en el respeto mutuo y la no injerencia.

Llamado a la Colaboración Internacional

En su mensaje, Rodríguez hace un llamado directo al gobierno estadounidense a trabajar juntos en una agenda de cooperación que promueva el desarrollo mutuo y fortalezca la convivencia comunitaria. Esta oferta acompaña el deseo de avanzar hacia un equilibrio en las relaciones internacionales entre Venezuela, EE.UU. y los países de la región.

Un Cambio de Tono Post-Entrevista con Trump

Este mensaje de conciliación llega en un momento tenso, justo después de que Trump advirtiera que Rodríguez enfrentará «un precio muy alto» si no actúa adecuadamente. Ella reaccionó al llamado a la paz destacando que «nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra».

La Respuesta a la Captura de Maduro

Rodríguez será juramentada tras la reciente captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses. Aseguró que esta acción es un «secuestro ilegal» que viola los derechos humanos y manifestó que «Venezuela no se entregará ni será colonia de nadie».

Defendiendo la Soberanía Nacional

Reiterando su apoyo a Maduro, Rodríguez critica las acciones de EE.UU. y llama a la resistencia nacional, enfatizando que «en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros». Su mensaje resuena como un llamado a la unidad frente a las adversidades.

Rodríguez cierra su declaración reafirmando el derecho de Venezuela a la paz, el desarrollo y la soberanía, en un momento crucial para el futuro del país.